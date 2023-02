Le robaron el teléfono en el colectivo y le vaciaron la cuenta bancaria

Una mujer fue víctima de un arrebato cuando viajaba en un colectivo de la línea 159 rumbo al trabajo, a la altura del Triángulo de Bernal. No conformes con haberle robado el celular, los delincuentes aprovecharon para vaciarle la cuenta del Banco Nación mediante transferencias bancarias.

El hecho de inseguridad ocurrió el miércoles alrededor de las 9 de la mañana. Según pudo describir la víctima, el ladrón se subió al colectivo con una vincha micrófono, como si fuera un telemarketer.

En un momento dado, el malviviente aprovechó la distracción de la joven y le quitó el teléfono de las manos, para luego bajar y escapar raudamente en una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice. “Correrlo era inútil, pero yo en ese momento justo estaba pagando servicios desde la aplicación de BNA+, por lo cual quedó abierta”.

Grande fue la sorpresa de la muchacha cuando ingresó a su homebanking y vio el saldo en cero: además del celular le habían robado alrededor de 138.000 pesos mediante una transferencia a otra cuenta del Banco Santander. “Yo recién cobraba, me tuvieron que prestar dinero para tirar el mes”, contó.

“Lamentablemente esa plata la doy por perdida porque no creo que el banco me de la derecha y a los robos de celulares los juzgados no le dan mucha importancia. La gente en general va en colectivo a trabajar, si le pasa esto a un jefe de familia lo arruina. Más que nada creo que es importante alertar a la gente en caso de que esta sea una modalidad habitual de los delincuentes”, enfatizó.

Comparte esta noticia: