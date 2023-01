Le robaron el teléfono y al intentar reponer el chip le vaciaron la cuenta bancaria

Una pareja de Barrio Parque Calchaquí de Quilmes Oeste sufrió en apenas dos días el robo de un teléfono celular en el colectivo y una estafa virtual con un perjuicio de $73.000, cuando intentaron pedir la reposición del chip. Si bien al momento no tuvieron solución por el caso, alertan a los vecinos de la zona sobre la metodología.

La pesadilla de Selva comenzó el jueves pasado cuando a su novio le arrebataron el teléfono mientras viajaba en un colectivo de la línea 85 a la altura de Don Bosco. El delincuente consiguió escapar metiéndose en los pasillos de Villa Itatí y la víctima no logró atraparlo a pesar de haber reaccionado rápidamente y lanzarse en su persecución.

El sábado, la novia del muchacho intentó ayudarlo con el pedido de reposición de la tarjeta SIM solicitándola a través de la página de instagram de la empresa Personal. “Me respondió una usuaria pasandome un link de asesoría virtual para solicitar un nuevo chip. El asesor nos comentó que para realizar el trámite era necesario ingresar a una plataforma de pago y enviarles el saldo de la cuenta, que no se debitaría automáticamente, sólo $50 por el servicio administrativo”, relató Selva.

“En cuanto intenté realizar esa transacción se comunicó un supuesto asesor del Banco Nación, que me informó de hecho que mi saldo era de $73.500, diciendo que si no le pedíamos al de Personal que dé de alta o baja esta operación sería considerada como un ‘movimiento extraño’, por lo que la cuenta quedaría inhabilitada. Me paso un CBU y me pidió que este mismo movimiento lo realice a esa cuenta, que era una ‘acción segura’. Dudando, la hice, ya que sino, según mencionó esta persona, me inhabilitarían la cuenta. Luego de eso, el (supuesto empleado) de Personal no me contestó más y cuando miré el saldo ya no tenía la plata”, lamentó la joven.

Cabe señalar que la pareja vive en Barrio Parque Calchaquí, en una zona en la que venían denunciando desde hacía varias semanas que se estaban dando estafas virtuales, en las que las víctimas eran generalmente gente mayor y jubilados. El fraude ya fue denunciado ante las autoridades, pero se desconoce al momento si hubo algún tipo de inteligencia previa para con la víctima, o bien si fue al azar.

