Le robaron el violín a músico de Los Jóvenes Musiqueros y pide ayuda

El músico Néstor Adrián Cardozo fue víctima de un hecho de inseguridad en el Triángulo de Bernal y realizó un desesperado pedido de ayuda para poder recuperar su herramienta de trabajo.

El violinista de la banda llamada Jóvenes Musiqueros hizo su descargo a través de las redes, donde relató: «Amigos, quiero contarles que estoy destrozado, fui víctima de un robo en el Triángulo de Bernal; estoy bien de salud, no me hicieron nada, pero SE LLEVARON MI HERRAMIENTA DE TRABAJO MI VIOLIN Y MICRÓFONOS, necesito que por favor me ayuden».

Y mostró su angustia: «Estoy desesperado, lo van a ofrecer ,seguro por muy poca Plata, les pido que difundan mi publicación y me ayuden a poder tener alguna información«.

Los elementos robados son:

Violín con mic fishman v 300.



Sistema inalambrico shure glx16.violin palatino

Ante la viralización del caso, rápidamente las personas quisieron colaborar con el músico y propusieron realizar sorteos y colectas para que logre recuperar lo robado. Es por eso, que el violinista puso a disposición un CBU para aquellos que quieran colaborar con él.

CBU : 0140081603503256532585

(Banco Provincia).

Cuil : 23-31529884-9

CONTACTO: https://www.facebook.com/nestor.a.cardozo.5