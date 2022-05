Le vendieron una moto robada, fue a reclamar y le dijeron que gastaron toda la plata

Un vecino de la localidad de Ezpeleta sufrió una estafa por parte de un sujeto que le vendió una motocicleta a través de la red social Facebook, la cual resultó ser robada. Cuando fue a reclamarle el dinero, el vendedor le dijo que no tenía el dinero porque “se lo gastó todo”, pero finalmente se lo devolvió cuando le hicieron un escrache en su casa.

Leandro ahorró durante varios meses para llegar hasta los $220.000 que costaba la motocicleta que tanto ansiaba tener. Cuando la fue a ver a un domicilio de Berazategui le gustó, dejó una seña y volvió al día siguiente con el resto de la plata.

“Miré los papeles, parecía todo en regla y me la llevé. Pasaron los días, fui a hacer el informe de dominio con una gestora, y a la semana que la compré me dice que tenía pedido de secuestro por robo. Le mandé mensaje al vendedor y me contestó que él ‘no se podía hacer cargo, que yo le tendría que haber pedido una policial’. La que él me presentó al parecer era falsificada”, relató en diálogo con InfoQuilmes.

Ante el reclamo por la devolución del dinero, el berazateguense le respondió que “la plata no la tenía porque ya se la había gastado”. “Le dije que yo quería la plata y me ofreció $100 mil, o sea la mitad. Hablamos con mi familia y decidimos ir hasta la casa con las cámaras de televisión”, agregó Leandro.

“Estando ahí salió la pareja, pero él nunca dio la cara, salieron todos los familiares menos él. Finalmente, gracias a la movida con las cámaras logramos que devuelvan la totalidad del dinero”, remarcó. En cuanto a la motocicleta, quedó secuestrada por la Policía al día siguiente y se investiga el encubrimiento por el hecho de robo.