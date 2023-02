Los desesperados gritos de una jubilada víctima de una entradera

Una señora mayor sufrió un ataque por parte de un delincuente que intentó entrar a su casa junto con la ayuda de una cómplice. Los gritos que lanzó provocaron que los malvivientes huyan rápidamente sin cometer su objetivo. «Si lo dejaba pasar me pegaba, me robaba y hasta me mataba», comentó la jubilada.

El hecho ocurrió cuando una mujer tocó el timbre de una casa ubicada en la calle Ortiz de Ocampo entre Libertad y Belgrano con el objetivo que abra la puerta. Al hacerlo, la mujer comenzó a sacarle charla a la víctima sobre el alquiler de una pileta, cuando de repente apareció un hombre que ingresó a la casa por la fuerza.

Con severas amenazas mediante un arma de fuego, el delincuente quiso tomar el control de la vivienda, pero la dueña no lo iba a permitir. Comenzó a gritar desaforadamente para que sus vecinos se enteren y den aviso a la policía.

Esta situación hizo que el delincuente forcejee con la jubilada, la tome del cuello y finalmente se de a la fuga con su cómplice. «Grité muy fuerte para que me escuchen todos, si yo me mostraba débil el ladrón iba a entrar, me iba a golpear y me podía llegar a matar«, señaló la víctima del hecho.

Los desesperados gritos de una jubilada víctima de una entraderahttps://t.co/NpyV6laGn4 pic.twitter.com/kesRpaFTEE — Info Quilmes (@infodequilmes) February 3, 2023

