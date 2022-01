Los Trabajadores Caninos luchan por salir de la informalidad

Hace algunos meses en la ciudad de Quilmes se creó la Unión de Trabajadores Caninos, una organización que nuclea y representa a paseadores, peluqueros, adiestradores y auxiliares de veterinaria. El objetivo de la misma es ser una Mutual y para eso están realizando la entrega correspondiente de la documentación que les solicitaron en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Igualmente, aún sin tener la personería jurídica ya están brindando más de 40 beneficios en todo el país.

Jonathan Pellegrinelli es uno de los 400 paseadoras y paseadores que trabajan en Quilmes, donde se ejerce este oficio desde hace tres décadas. Es además el fundador de la Unión de Trabajadores Caninos y desarrolla la actividad desde hace 15 años. Al consultarle sobre la organización, nos comentó: “Es importante y fundamental que los trabajadores del sector canino nos organicemos seriamente, ya que para ser reconocidos como trabajadores por parte del Estado Nacional debemos estar unidos, sino jamás seremos visibles. Para que podamos acceder a una Obra Social, tener ART y realizar aportes jubilatorios, derechos legítimos de cualquier trabajador en nuestro país, es primordial que tomen conciencia cada trabajador sobre la situación en la que estamos y levante su propia bandera de lucha”.

Respecto de las otras organizaciones que ya existen de Trabajadores Caninos, el joven dirigente afirmó:“Formé parte algunos años del Sindicato de Trabajadores Caninos pero por distintas diferencias con su conducción, tomamos la decisión junto a varios compañeros de darnos de baja de tal Organización. Jamas me podría sentir conducido y representado por una persona que jamas paseó perros, nunca le corto el pelo ni adiestro, o sea el que dice representar a los trabajadores caninos del país, jamas trabajó con perros, ya desde ahí imaginen que iría contra mis principios porque yo paseo perros en las calles de Quilmes hace mas de 14 años y se muy bien lo que se siente estar varios días sin poder sacarlos, ya sea por días de lluvia, o de mucho calor, se lo que se siente estar sin plata, muchos colegas entienden la del agua y las galletitas. Pero bueno, en Capital parece que se manejan de otra manera» fustigó Jonathan, y agregó «Nuestra Organización que estamos llevando adelante va a velar y luchar por los derechos de cada trabajador canino de toda la Argentina, desde un peluquero de hace 35 años que vive en Ushuaia, como un adiestador de Posadas o un paseador de Las Talitas en Tucuman. No queremos hacer negocios a costa del sudor de los trabajadores, de hecho tomamos la decisión de no cobrar cuota mensual hasta no obtener la personería jurídica y sin embargo ya ofrecemos descuentos y promociones en Turismo, Salud, recreación, descuentos en herramientas de trabajo. Hace tan solo unos días realizamos un convenio con un Hotel en San Luis, porque el trabajador canino también merece descansar y tener vacaciones, y por precios accesibles podrá realizarlo”:

Por su parte, sobre los próximos objetivos expresó: “Ya es un hecho que obtengamos la personería jurídica, faltan entregar unos papeles en Febrero y listo. Ese es nuestro primer objetivo, ser una Mutual reconocida por el Estado Nacional. Luego, debemos tener un lugar físico propio, para que tanto las compañeras y los compañeros afiliados, puedan tener un lugar para realizar las reuniones, asambleas y las capacitaciones. Nuestro objetivo más importante para el año será la conformación del Proyecto de Ley para presentar en el Congreso, es indudable que es un Gobierno que reconoce derechos sea nuestra oportunidad para que el Trabajador Canino de Argentina logre su felicidad y dignidad, porque merecemos ser reconocidos como tales y poder tener derechos. Desde nuestra Organización ya venimos brindando distintas capacitaciones y talleres porque creemos que el Trabajador debe capacitarse constantemente. Y ya estuvimos charlando con funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, para poder crear el primer centro de formación profesional de Trabajadores Caninos, donde cada trabajador saldrá con un Certificado matriculado por los Ministerios de Trabajo y de Educación”.

Para finalizar, Pellegrinelli dejó un mensaje para los trabajadores del sector: «Que se queden tranquilos que la Unión de Trabajadores Caninos jamás va a traicionar a ningún trabajador, no les vamos a mentir. Ya vienen cansados de tantas promesas a cerca del reconocimiento laboral y nunca paso nada. Nosotros venimos a demostrar que con ganas, voluntad y transparencia vamos a lograr que el Trabajador Canino pueda ser reconocido como Trabajador. Y que nuestra Mutual los acompañara en cada momento de sus vidas. No venimos a lucrar, venimos a transformar”.



Jonathan Pellegrinelli pasea perros desde hace 15 años