Macabro vandalismo a un mural que recordaba a desaparecidos durante la dictadura

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, denunció este domingo la vandalización de un mural de La Noche de los Lápices, y sostuvo que «una vez más se ve cómo los discursos del odio llevan únicamente a más violencia». La jefa comunal publicó en su cuenta de Twitter una foto del mural que recuerda la Noche de los Lápices, titulado «Los lápices siguen escribiendo», donde se lo puede observar vandalizado con pintura roja y con una cruz con una cabeza de cerdo apoyada en la pared.

«Así amaneció este mural de Quilmes que representa un homenaje a la lucha e historia de los jóvenes desaparecidos en la Noche de los Lápices. Una vez más vemos como los discursos del odio llevan únicamente a más violencia», escribió la funcionaria. En otro tuit publicó fotos de otros murales (esta vez con la figura del expresidente Néstor Kirchner) también vandalizados y escribió: «Repudio enérgicamente este tipo de hechos en nuestro país». «Desde nuestro lugar vamos a seguir construyendo desde el amor, reivindicando realizar los sueños desde la organización política, como Néstor nos legó», concluyó su posteo la intendenta.

Repudio enérgicamente este tipo de hechos en nuestro país. Desde nuestro lugar vamos a seguir construyendo desde el amor, reivindicando realizar los sueños desde la organización política, como Néstor nos legó. pic.twitter.com/6WWffKVdpr — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 18, 2022

OTRA VEZ EL ODIO

Desde la agrupación «Arturo Jauretche» expresaron un enérgico repudio al vandalismo que sufrió el mural en conmemoración por la Noche de los Lápices realizado hace apenas 24 horas en la intersección de las calles Brandsen y Coronel Pringles.

«El mural significa y sintetiza la memoria colectiva y el recuerdo permanente de aquellos jóvenes, que en defensa de los sueños colectivos, dejaron incluso hasta su propia vida. No se trata simplemente de pintura en una pared lo que intentaron ocultar y demonizar. Es arte y es recuerdo, es respeto y es memoria. Es nuestra historia reciente, pero también nuestra militancia actual. No sólo de nuestra agrupación, sino la de miles y miles de militantes que desde diferentes espacios sociales, sindicales, eclesiásticos y políticos forjan todos los días identidades colectivas despojados de intereses individuales. Volveremos a pintarlo, una y mil veces, porque la memoria no se mancha y los lápices seguirán escribiendo«, indicaron en un comunicado de prensa