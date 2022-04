María Becerra ganó el premio a la “Artista del año” en los Latin American Music Awards

La cantante quilmeña María Becerra recibió este jueves por la noche el premio a la “Nueva artista del año” en los Latin American Music Awards 2022 (Latin AMAs), durante la gala en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, y que tuvo como principales ganadores a la colombiana Karol G y al puertorriqueño Bad Bunny.

En su séptima edición, el evento se realizó en el Michelob Ultra Arena del hotel Mandalay By Resort Casino, situado en el estado de Nevada, y contó con la conducción de Jaqueline Bracamontes, Rafael Amaya y el actor chileno Cristian de la Fuente. Los trofeos, en tanto, fueron entregados por grandes celebridades internacionales de la talla de Adamari López, Alicia Machado, Giselle Blondet, Grupo Firme, “El Puma” José Luis Rodríguez, Mariah Angeliq, Myrka Dellanos, Omar Velasco, Don René Camacho y Sofia Castro.

La argentina, que viene de presentarse en los Grammys junto a J Balvin, con quien cantó “¿Qué más pues?”, también se lució este jueves en los Latin AMAs al interpretar un remix del tema “Entre Nosotros” junto a sus colegas y compatriotas Tiago PZK y Lit Killah. Además, en un momento de la noche también acompañó a Prince Royce con la canción “Te Espero”.

Becerra, una de las grandes exponentes de la música urbana argentina, en la alfombra roja se manifestó «agradecida de poder representar al país». Una vez recibido el premio, se mostró sorprendida: «Mirá vos, no preparé nada. No me tenía ni fe. Gracias a ustedes que me estuvieron votando, gracias por elegirme, gracias a los Latin AMAs por este reconocimiento tan lindo».

Luego, también le agradeció a su equipo de trabajo, con el que está encarando una gira por 16 ciudades de Argentina, Chile y España. También, por supuesto, a su familia. «A Argentina, en la casa, amigos gracias por ésto. ¿Qué más puedo decir? Les mando un beso enorme, muchas gracias», cerró su mensaje la artista que asciende a un ritmo meteórico en el mercado mundial.