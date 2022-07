María Becerra tiene su «mini doble»

La artista quilmeña fue imitada por una pequeña que se presentó en un programa de televisión y dejó asombrados a todos por su increíble parecido.

Oriana tiene 8 años y decidió presentarse en el programa Bienvenidos a Bordo, emitido en Canal 13. La niña dejó sorprendido al jurado y a la conductora por su parecido con María Becerra.

«Me encantaría ser bailarina y actriz, me gusta bailar reggaetón», contó la joven. «En el cole a veces me dicen que me parezco a María», agregó, mientras la conductora y todo el equipo quedaba boqui abierto con sus rasgos casi idénticos.

