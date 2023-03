Mario Sanabria: “El gol se me ocurrió festejarlo con la gente que hace un esfuerzo para pagar la cuota y venir”

Tras el triunfo de Quilmes por 4 a 1 ante Aldosivi, el jugador “Cervecero” se refirió a la alegría de convertir su primer tanto con el equipo, habló de sus inicios en el fútbol y le dedicó el triunfo a su padre.

“Metí mucho festejo porque en el momento estaba muy feliz y contento por todo. Hoy me dijo el profe Lucas que jugara como jugaba en el predio en Alsina y Lora, eso me hizo sentir muy bien. Jugar así con la gente me hace sentir muy bien”, comentó el futbolista en rueda de prensa.

«Estoy muy contento por cómo se viene trabajando, en el gol se me ocurrió festejarlo con la gente que hace un esfuerzo para pagar la cuota y venir. Mi familia y mis amigos siempre vienen, cuando la cosa va mal están ahí, así que ahora me pone muy contento que estén. Se lo quiero dedicar a mi papá que hoy no pudo venir, debe estar en casa muy contento, quiero llegar, darle un abrazo y decirle que esto sigue».

