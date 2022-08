Martiniano Molina recibió a Mauricio Macri y juntos recorrieron Don Bosco

El ex presidente Mauricio Macri volvió a manifestar su apoyo de manera implícita a un dirigente de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, al acompañar este lunes a Martiniano Molina en una recorrida por Quilmes, municipio actualmente gobernado por Mayra Mendoza, referente del Frente de Todos. A falta de poco más de un año para las próximas elecciones, el ex mandatario nacional continuó de esta forma con sus visitas al Conurbano, una práctica que retomó hace algunos meses y que en las últimas semanas se intensificó.

De acuerdo con lo que detallaron fuentes cercanas a Martiniano Molina, la actividad se desarrolló en el Parque Lineal Don Bosco, una obra que fue inaugurada durante el gobierno de Cambiemos. Durante la caminata ambos se mostraron “distendidos” y luego se acercaron hasta la casa de una vecina de la zona, quien los estaba esperando junto a un grupo de gente que les transmitió sus principales preocupaciones, entre las cuales están “la inflación y la seguridad”, según detallaron personas cercanas al ex jefe comunal.



En un video que subió el propio Macri a sus redes sociales, se lo puede observar al ex presidente saludando a la gente en la calle y asegurando que él está “trabajando para poder ayudar”. Se trata de la sexta actividad en tono electoral que realiza el ex jefe de Estado en la provincia de Buenos Aires en los últimos meses, tras haber estado en Lanús, La Plata, Vicente López, Ituzaingó y Tres de Febrero.