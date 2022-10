Más de 40.000 vecinos disfrutaron de los festejos por el aniversario de Solano

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acompañó este domingo por la noche a los más de 40 mil vecinos y vecinas que disfrutaron de una jornada de festejos que contó con un nuevo festival “Somos Quilmes” por el 73º aniversario de San Francisco Solano, en el que los quilmeños y quilmeñas presenciaron el gran cierre del evento con el show de Damas Gratis, la histórica banda liderada por Pablo Lescano, en el escenario de 844 y 893.

“Quiero agradecerle a la Comisión de Festejos que hatrabajado articulada y mancomunadamente con el Municipio y ha hecho posible esta celebración. Estos 73 años de Solano son una fiesta, que la estamos pasando bien y que la vamos a pasar mejor, con un cierre como Solano se merece, con Pablito Lescano, con Damas Gratis y celebrando en familia. Porque la alegría, pasarla bien, divertirse también es un derecho, y nosotras vinimos a gobernar para garantizar derechos”, aseguró Mayra desde el escenario previo al gran final.

La Jefa comunal agregó: “A seguir trabajando con mucho amor, como lo venimos haciendo, concretando obras, como los asfaltos que estamos haciendo, como el parque Ciudad de los Deportes, como el Instituto de Formación Docente Nº 83. Por todas y cada una de las obras que hicimos, que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo, porque estoy segura de que el pueblo de Solano nos va a seguir acompañando para que trabajemos y para darle más dignidad a este pueblo tan querido. Feliz cumple años Solano y feliz Día a todas nuestras madres”.

Por su parte, el secretario de Culturas y Deportes, Nicolás Mellino, resaltó: “Nos encontramos en el segundo día de festejos por el 73º aniversario de Solano. La verdad que estamos muy contentos, igual que la gente y las instituciones, son dos días muy festivos. Tuvimos un desfile muy amplio y realmente emotivo, hermosísimo. Por supuesto que acompañado de nuestra Intendenta municipal, estamos en el cierre especial con Damas Gratis. La instituciones, son quienes nos demuestran y agradecen el trabajo en conjunto«.

Además, la jornada contó con una feria en la que hubo stands de emprendedores locales de diferentes rubros y puestos gastronómicos para que puedan disfrutar los vecinos y las vecinas que se acerquen a la actividad.

En esa línea, Miguel Fernández, del emprendimiento de Solano Edison Barras Móviles, señaló: “Agradecemos al Municipio por la confianza, la oportunidad que nos da para crecer. Esto es un emprendimiento con el que empezamos con muy poco y gracias al día a día, con laburo pudimos crecer, así que más que agradecido”.

Por su parte, Jorge Javier Serrano, de la Asociación Manuel Belgrano de fútbol infantil de Villa La Florida, presente con un puesto gastronómico, remarcó: “Estamos muy contentos. La verdad que la organización es cada vez mejor. Lo más importante de todo es que la comisión de festejos nos permite participar y todo lo recaudado va para el club”.

En tanto, Miriam Guevara, vecina de Solano, indicó que “todo está muy lindo, y bien organizado. Me quedo hasta el final para ver los shows. Yo vengo siempre, la feria estálinda y mejoró más la organización. Para uno que no tiene para pagar un show, venir acá y poder disfrutar gratis, es excelente”.

Otro vecino, Ramón Martínez, comentó: “Todos los años venimos con mi familia, es una tradición. Solano es el lugar donde trabajamos, donde criamos a nuestros hijos, donde van a la escuela. El Municipio está presente, es un bien para la gente, una diversión que tenemos gratis, una manera de ver músicos de tanta calidad. Me parece bien que el Municipio apoye estos eventos. Tuvimos otro gobierno que no se ocupaba de Solano, al contrario. La Intendenta no prometió nada, pero hizo un montón y esta haciendo un montón. Por fin dejamos de ser el patio trasero de Quilmes”.

La previa musical del espectáculo de cierre con Damas Gratis estuvo a cargo de Roberto Edgar (Volcán), y anteriormente contó con las participaciones de Jimmy y su Combo Negro, Media Naranja, Fórmula Beat, Javier Sá, Súper Audio, Los Papus, La Juando y Mónica Mendoza.

Las propuestas de la jornada pudieron llevarse a cabo a partir del trabajo articulado que realizaron el Municipio y la Comisión de Festejos de San Francisco Solano, con el objetivo de garantizar el efectivo cumplimiento de los protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza correspondientes.

Por la mañana, los festejos se iniciaron con una visita al cuartel de Bomberos Voluntarios y un desayuno junto a entidades emblemáticas; continuaron con el izamiento del pabellón nacional en la plaza Yapeyú, en la avenida 844 y 893; luego siguieron con el Tedeum en la parroquia San Francisco Solano, y culminaroncon el tradicional desfile de instituciones en la avenida 844 entre 894 y 897.

“Quiero contar un poco de todo lo que estamos llevando adelante desde nuestra gestión porque realmente quiero que se nos reconozca y se recuerde a este Gobierno Municipal como un gobierno de hechos y no de palabras. Como bien decía el general Perón, mejor que decir es hacer, y eso es lo que a nosotros y a nosotras nos caracteriza, el trabajo diario que puede realmente transformar de a poquito la vida de nuestros habitantes y que Solano este en el lugar que se merece porque no hay habitantes de primera o de segunda en este municipio”, afirmó Mayra, quien estuvo acompañada por integrantes del Gabinete municipal, funcionarios, concejales, y representantes de instituciones, entre otras autoridades.

Durante su discurso, la Jefa comunal repasó las obras que se realizaron y se están llevando a cabo en Solano: “El amor por la comunidad de Quilmes, y por Solano es lo que a nosotros nos motiva para seguir trabajando. Y este amor que son hechos y no son palabras tiene que ver con las más de 130 cuadras que se están asfaltando en Solano, y de poder cumplir el sueño de las distintas comunidades como la educativa y poder ver como empieza a construirse el Instituto de Formación Docente Nº 83. Esos hechos y no palabras tienen que ver con la posibilidad de que las luces LED no estén ubicadas en un rinconcito al este de nuestro distrito sino que podamos ver estas luces LED en todo el oeste; con la repavimentación de la avenida San Martín y con la renovación de las salas de preparto y parto del Hospital Oller. Hechos y no palabras tiene que ver con las obras en las escuelas que se están haciendo con la posibilidad de ir renovando el mobiliario”.

Mayra afirmó que: “Sabemos que aún falta pero no nos quedamos conformes con lo que orgullosamente hemos realizado hasta ahora, sino que nos seguimos comprometiendo todos los días con nuestros vecinos y vecinas a redoblar esfuerzo en la gestión para poder seguir alcanzando unamayor dignidad que todos se merecen. Por eso queremos seguir trabajando porque hay muchísimo más por hacer. Lo único que vinimos a hacer es a trabajar, trabajar y trabajar”.

Y finalizó: “Por eso quiero volver a decirles que esto no es discursivo, que no tiene nada que ver con quedar bien con alguien, que de verdad los llevó en el corazón y ese amor que siento por Solano me da la fuerza todos los días para pelear, trabajar y defender los derechos y para llevar adelante una gestión que mire al oeste. Por eso, decidí tener una oficina de atención de esta Intendenta aquí en Solano. Vamos a renovar las oficinas de 843 y 897 para que haya una sala para la comunidad, un despacho de la Intendencia y que los vecinos y comerciantes de Solano puedan acercarse, plantearnos sus inquietudes y entre todos seguir generando proyectos de trabajo para que Solano crezca y se desarrolle, y pueda verse desde cada punto de Quilmes lo hermosa que es esta localidad. Feliz aniversario Solano y feliz Día de las Madres, los quiero mucho”.

Previo al Tedeum a cargo del obispo Carlos Tissera y el desfile, la intendenta Mayra Mendoza y el presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano, Diego Diez, presentaron la nueva unidad 0km para el cuartel que ya se encuentra al servicio de la comunidad.

Del desfile participaron establecimientos de distintos niveles educativos, entidades e instituciones intermedias de la localidad, fuerzas de seguridad, el cuerpo de Bomberos de Solano, áreas municipales, murgas y espacios culturales, colectividades, grupos scout, clubes deportivos y distintos centros tradicionalistas de la Comuna, entre otros.

Además, la jornada contó con una feria con emprendedores locales de diferentes rubros y puestos gastronómicos, que ofrecieron sus productos a los vecinos y a las vecinas que se acercaron a disfrutar en familia de las actividades.