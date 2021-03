Mayra Mendoza dio inicio a las Sesiones Ordinarias del HCD

La intendenta de Quilmes encabezó hoy el acto de apertura del 139º período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante local, que se desarrolló en el Teatro Municipal, donde aseguró: “Vienen tiempos en los que vamos a volver a sentirnos orgullosos de ser quilmeños y quilmeñas. Sabemos que se vienen tiempos en los que vamos a volver a sentirnos orgullosos de ser quilmeños y quilmeñas. Nuestra prioridad es empezar por resolver las necesidades más urgentes. Pero vamos a llegar a todos los rincones de nuestra ciudad”.



Durante su exposición, la Jefa Comuanl hizo referencia a los cinco ejes de fundamentales de gestión de su administración municipal durante 2020, que serán los que orientarán el trabajo también en este 2021: cómo se desarrolló el manejo de la pandemia y cómo continuará durante el presente año; el plan de obras y mejoramiento del espacio público; en materia de seguridad, cómo se suman los esfuerzos locales a los de la Provincia para lograr un distrito más seguro; las tareas y políticas para hacer de Quilmes un municipio inclusivo, con un Estado cercano a sus ciudadanos y ciudadanas, y el horizonte de futuro hacia el desarrollo, a partir de la recuperación del círculo virtuoso entre producción y trabajo.



A la hora de hacer mención a la pandemia por el COVID 19 que asoló al mundo, la Jefa comunal resaltó, frente a integrantes del Gabinete Municipal y concejales y concejalas del HCD de Quilmes, que ninguna sociedad del planeta estaba preparada para enfrentar una situación de semejante envergadura, que afectó no solo al sistema de salud, sino también la actividad socioeconómica de todos los países del mundo.



En esta línea, Mayra dijo que en Quilmes, en una tarea mancomunada con Nación y Provincia, se trabajó fuertemente en tres aspectos: lo social, lo sanitario y lo productivo. Así se implementaron los 145 Puntos Solidarios y se reestructuró el Servicio Alimentario Escolar (SAE); se reforzó sustancialmente un sistema de salud que había sido abandonado por el neoliberalismo (se construyeron en tiempo récord hospitales y centros de aislamiento; se multiplicó la capacidad de camas generales y de UTI); se comenzó con el Plan de Vacunación más importante de la historia, y se aplicaron desde el Estado políticas para ayudar a los sectores más vulnerables y a los afectados económicamente por la pandemia, como el IFE; el ATP; el programa Quilmes Compra en Casa; los Corredores Gastronómicos; y la eximición de tasas a más de 8.000 contribuyentes, entre otros.



“En Quilmes, nos encontramos con un sistema de salud municipal, que era una cáscara vacía, no garantizaba la atención y mucho menos podía enfrentar la pandemia. No contábamos con las camas necesarias ni con el espacio para instalarlas, y tampoco teníamos los insumos para tratar a quienes lo necesitaran. En definitiva, era necesario invertir fuertemente en infraestructura sanitaria para hacer frente a una pandemia que amenazaba con desbordar hasta los sistemas de salud más desarrollados del mundo”, aseguró Mayra; y remarcó: “Gracias al trabajo mancomunado entre Nación, Provincia y Municipio logramos duplicar la capacidad hospitalaria en nuestro distrito”.





En este marco, la Jefa comunal destacó los trabajos conjuntos con Nación y Provincia, entre ellos, las obras hidráulicas que se están realizando en La Ribera; en la cuenca de los arroyos de la zona oeste del distrito, y en el resto del municipio; la urbanización de los barrios populares; las tareas de refacción en más de 60 escuelas y 50 más que se sumarán durante el primer semestre de 2021; la construcción de tres pasos bajo nivel; la nueva estación de trenes entre Quilmes y Ezpeleta; más asfaltos; viviendas, y la instalación de más de 16.000 luces LED que están previstas para el corriente año.



“En nuestro primeros dos años de gestión estamos llevando adelante más de 200 obras que representan una enorme inversión. De este total, ya finalizamos más de 70, estamos ejecutando más de 60 y tenemos proyectadas o en proceso administrativo más de 70 obras que comenzarán en los próximos meses”, sostuvo la Intendenta en cuanto al plan de obras públicas que se realiza en el distrito.



Además, la Jefa comunal remarcó la incorporación de camiones para mejorar la recolección de residuos, una área que había sido prácticamente abandonada por la gestión anterior; ratificando su compromiso para que Quilmes sea una ciudad más limpia, más ordenada y más moderna, a la vez que más inclusiva y sustentable. En esa línea resaltó la obra del Complejo Socio Ambiental EcoParque Quilmes y la duplicación de los Eco Puntos.



Un punto muy importante de su discurso fue el referido a las acciones tomadas en materia de seguridad, donde Mayra indicó que “estamos implementando el ‘Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito’, el plan de inversión municipal en materia de seguridad más grande de la historia de Quilmes”.



En este sentido, añadió que “este plan nos permitió incorporar 90 nuevos patrulleros y 40 motos que compramos y cedimos a la Policía Bonaerense para que cumplan funciones en nuestro distrito. Esto lo logramos gracias al apoyo del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial. 90 patrulleros incorporados frente a los 65 que teníamos cuando asumimos. 40 motos frente a las 4 que teníamos. Los números hablan por sí solos. Ningún Gobierno Municipal ha invertido tanto en seguridad. Muchos de esos móviles ya están en la calle. Otros saldrán en los próximos días”.



Además de eso, se renovó por completo la flota de la Patrulla Urbana, con 30 móviles que recorren las calles; se repararon y colocaron más cámaras de seguridad, aumentando en un 160% la cantidad que se recibió al inicio de la gestión y está previsto instalar 250 cámaras más, por lo que se llegará a incorporar 500 en apenas la mitad de esta administración; se instalaron 200 alarmas comunitarias en distintos barrios que se comunican directamente con el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), y durante 2021 se colocarán 600 alarmas comunitarias más, y se adquirieron dos mil botones antipánico que se distribuirán acorde a las necesidades. Esto se suma a la aplicación Alerta Quilmes, que con apretar un botón se da aviso a la Patrulla Urbana y a la Policía; la construcción de la Alcaidía, que permitirá que más policías estén en las calles y la modernización del CEQ.



“También necesitamos una Justicia que se ocupe de hacer cumplir las leyes. Necesitamos una Justicia rápida. Que dé respuestas contundentes. Necesitamos una Justicia y una Policía a la altura de las circunstancias. Queremos justicia para todas las víctimas de la inseguridad”, aseveró Mayra; y les aseguró a las familias de las víctimas: “sé que nada de lo que pueda decirles sirve para reparar lo que pasó. Pero quiero que sepan que los abrazo, los acompaño en el reclamo de justicia y les ratifico nuestro compromiso de trabajar para evitar que otras familias pasen por lo mismo que ustedes están viviendo”.



La Jefa comunal se refirió también en su discurso a las políticas de inclusión y manifestó: “Un desafío enorme que tenemos por delante es el de transformar este distrito con conciencia de género, de manera transversal en la planificación y la ejecución de todas las políticas públicas. Un ejemplo de esto es el presupuesto municipal con perspectiva de género que enviamos el año pasado y ustedes aprobaron. El primer presupuesto con perspectiva de género que tiene nuestro municipio”.



Y señaló: “La inclusión, para nosotras, no es otra cosa que un modelo de país en el que los números cierren con la gente adentro. Nuestra responsabilidad histórica nos obliga a trabajar sin descanso. Porque no somos indiferentes ante el sufrimiento de las familias. Porque somos un municipio solidario y con sensibilidad social. Porque somos peronistas, porque somos kirchneristas y jamás le daremos la espalda a quienes más lo necesitan. Porque tenemos la voluntad política y el amor por el otro”.





En cuanto al trabajo y la producción, Mayra señaló: “Necesitamos que las empresas de nuestro distrito, la gran mayoría de ellas pequeñas y medianas, confíen en Quilmes para invertir acá. Por eso estamos trabajando en conjunto con ellas, para generar incentivos a la inversión y a la creación de puestos de trabajo”. En este marco, hizo mención al programa ArriBA Pymes y a la creación de la Oficina de Empleo de Quilmes.



“El proyecto de desarrollo que viene en la Argentina tiene que enfocarse en el crecimiento económico y en la producción de riqueza, pero incorporando un pilar fundamental para el futuro: la sustentabilidad ambiental. La justicia climática es también justicia social. Y es nuestro deber preservar un ambiente sano, evitando que nuestras actividades productivas comprometan la salud del planeta, nuestra salud y la salud de las generaciones futuras”, concluyó.



En el acto, estuvieron presentes la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García; el senador provincial Emmanuel González Santalla; el titular del bloque de diputados provinciales del Frente de Todos, Facundo Tignanelli; la diputada nacional Cecilia Moreau; el director de Asuntos Municipales bonaerense, Leandro Decuzzi; y el subsecretario de Relaciones Municipales de la Nación, Pablo Giles.