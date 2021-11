Mayra Mendoza en Mar del Plata: Visitó a la delegación quilmeña que participa en los Juegos Bonaerenses

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó a la delegación quilmeña que participa de la final provincial de la 30° edición de los Juegos Bonaerenses, que se está disputando en Mar del Plata, y que congrega a más de 10.000 participantes de los municipios de toda la Provincia.

“Anoche llegamos a Mar del Plata a saludar y alentar a nuestras y nuestros deportistas. Es un gran trabajo de la Subsecretaría de Deportes y Entidades”, consideró la Jefa Comunal, que fue recibida con cariño por la delegación de deportistas quilmeños del Hotel Santa Teresita, con la que compartió una comida. Por su parte, el secretario de Culturas y Deportes, Nicolás Mellino, destacó que la presencia de la Intendenta “demuestra una vez más la importancia que se le da al deporte y a la cultura en nuestro distrito”, y el trabajo de quienes realizan los juegos “para que los deportistas se sientan cómodos y puedan disfrutar del evento”.

Hasta el momento, Quilmes se ubica segundo en el medallero con 6 medallas de oro, 2 de plata y una de bronce. Las de oro fueron obtenidas en: Taekwondo WTF Sub 17 masculino; Acuatlón, categoría Universitario masculino; Danza Tango para ambos sexos; Arte Circense para ambos sexos; Cuento Sub 15 para ambos sexos, y Danza Folklórica para ambos sexos. En cuanto a las de plata y bronce, dos se obtuvieron por Taekwondo WTF sub 14 masculino y femenino; y la restante también en la misma disciplina, en la categoría femenina.

Los Juegos Bonaerenses son una competencia deportiva y cultural organizada por la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires, celebrada desde hace 30 años ininterrumpidamente, y cuya etapa final se da en Mar del Plata desde el viernes 5 al martes 9 de noviembre.