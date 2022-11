Mayra Mendoza encabezó la entrega de bombachas y copas menstruales en Villa Itatí

La Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a la senadora nacional Juliana Di Tullio, entregaron bombachas menstruales, junto con copitas menstruales, en el Centro Juvenil ETIS (Equipo de Trabajo e Investigación Social), ubicado en Falucho 1145, en Villa Itatí.

Esta entrega fue realizada de manera conjunta por las Secretarías de Mujeres y Diversidades y de Niñez y Desarrollo Social del Municipio, con el apoyo de la Fundación Banco Provincia, que donó un total 300 bombachas menstruales, que serán entregadas en los próximos días en distintos barrios de Quilmes.

“Esto que estamos haciendo es un acto político y de profunda reparación porque tiene que ver con la desigualdad y es un acto también de justicia social, y eso es lo que todos y todas queremos, como madre, como hermana, como hija, como vecinas en un barrio, y eso es la política. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia, no hay que tenerle pudor o sentirse lejos de la política”, destacó Mayra.

Por su parte, Juliana Di Tullio, que volvió al barrio luego de haber prometido que traería una nueva herramienta de gestión menstrual en una anterior visita, aseveró: “Créanme que no hay un sólo día en que no pensemos o no trabajemos para mejorarle la vida a cada uno de nosotros y nosotras, y sobre todo a nuestro futuro que son ellas, las nenas que tenemos que cuidar, amar y respetar. Las bombachas menstruales son para que las nenas puedan tener lo mejor, porque hay que decir que duran 10 años y de calidad”.

En tanto que, la secretaria de Mujeres y Diversidades del Municipio, Bárbara Cocimano, indicó: “Hoy intentamos acercar estos elementos que son muy costosos y que realmente hacen una mejor calidad de vida de nuestras niñas, disminuyendo, porque así lo dicen las estadísticas, la ausencia en las escuelas cuando una transita la menstruación, y de esta manera igualar también, para todas aquellas que no pueden acceder, y que el Estado esté presente acompañándolas”.

La Secretaría de Mujeres y Diversidades lleva adelante un Programa de Gestión Menstrual, que consta de la compra por parte del Municipio de elementos para la gestión menstrual de las vecinas, y mediante el cual se llevan entregadas ya 2.000 copas menstruales desde el inicio de la gestión.

En este marco, la Jefa Comunal subrayó la importancia de las obras hidráulicas licitadas en el barrio Itatí, las cuales incluyen la construcción de 23.800 metros de cañerías de agua potable, 23.800 metros de cañerías cloacales y 4.567 conexiones domiciliarias.

Fueron parte de la actividad la secretaria de Niñez y Desarrollo Social local, Florencia Di Tullio; su par de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Eva Mieri; el vicepresidente de la Fundación del Banco Provincia, Alejandro Alegretti; la directora del Banco Provincia,Laura González, y la concejala Nair Abad.