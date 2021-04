Mayra Mendoza inauguró el SkatePark en el Parque de la Ciudad

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, inauguró la pista de skatepark que se construyó en el Parque de la Ciudad (avenida Vicente López y Andrade), una obra inconclusa que fue reactivada en su gestión y contará con más terraplenes y rampas en un circuito seguro para la práctica del skate y el patinaje.

“Hoy dejamos inaugurado el skatepark del Parque de la Ciudad, luego de trabajar para culminar la obra que había quedado sin finalizar, con deuda y sin financiamiento. Nos comprometemos a, dentro de las posibilidades del Municipio, realizar obras complementarias a la pista”, sostuvo Mayra en la actividad que contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler; el subsecretario de Obras e Infraestructura, Sebastián García; la concejala Eva Mieri, integrantes de la asociación Quilmes Skatepark Club y familares del joven quilmeño Jeremías Corso Demaestri, a quien se lo recordó con un placa homenaje.

La Jefa comunal indicó: “Este proyecto fue intervenido en tres sectores para dejar en condiciones este espacio de esparcimiento y recreación para las juventudes de Quilmes. En este marco descubrimos una placa homenaje al skater quilmeño, Jeremías Corso Demaestri, con el acompañamiento de su familia. A partir de hoy, quienes practiquen esta disciplina podrán hacerlo de manera segura, garantizando el cuidado de este espacio municipal de todos y todas”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, explicó los trabajos realizados: “Hoy nos encontramos finalizando esta primera etapa de obra en donde pudimos completar el circuito y todos los obstáculos que habían quedado pendientes y paralizados durante la etapa anterior de obra. Es importante porque reúne a muchos chicos y chicas de nuestro distrito, de muchos de los barrios de Quilmes, no solo de los que están cercanos al lugar. Esperamos seguir completando este skatepark y replicar nuestra experiencia en otros puntos del distrito también”.

En esta etapa, el Gobierno Municipal completó el funcionamiento del sector 1 de la “olla”, rampas de hormigón, escaleras, losas superiores y obstáculos, con sus respectivas terminaciones metálicas (copings y bordes).

En este marco, Ivan Jofre, profesor de la escuela de skatepark, comentó: “Para mí el skate pasó a ser más que un deporte un estilo de vida, no solamente por el hecho de que me dio muchas cosas y me hizo conocer lugares, sino por el ambiente en el que uno vive, los spakeparks, conocés muchos amigos, es un ambiente súper saludable”, y agregó: “cuando empecé no había nada de todo esto que ahora es impresionante que esté en Quilmes. Que los chicos tengan esto es un sueño hecho realidad y me encanta contribuir y transmitir lo que uno aprendió”.

Mayra recorrió el circuito del skatepark donde Lola, Guadalupe y Axel patinaron y exhibieron sus destrezas en roller skate, junto a otros niños y niñas con los instructores. Luego, junto a todos los presentes, participó del descubrimiento de una placa en recuerdo del skater quilmeño Jeremías Corso Demaestri.





Elegí el nombre de nuestro skatepark

Del acto también participó la directora general de Juventudes de Quilmes, Ana Palacios, quien señaló: “Estamos lanzando una convocatoria participativa para que todas las pibas y los pibes que participan de este skatepark puedan elegir ellos mismos el nombre y entren en la página de nuestra web (http://participacion.quilmes.gov.ar:3000/polls/nuevo-skatepark-para-quilmes) que está publicado un código QR, incluso en todos los rincones de nuestro skatepark para entrar y votar”.

Y sostuvo que “poder hacer y terminar el skatepark de Quilmes es la oportunidad de darle la herramienta a los pibes y a las pibas para que puedan venir a pasar el rato y hacer un deporte que tiene que ser legitimado y reconocido como tal para que puedan dedicarse y crecer en el mismo”.