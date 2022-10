Mayra Mendoza recorrió las obras realizadas en la sociedad de fomento «José Hernández»

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó este lunes la Sociedad de Fomento José Hernández, ubicada en la calle 820 Nº 656, en Quilmes Oeste, y destacó las obras de infraestructura y puesta en valor que la institución pudo realizar gracias a los subsidios entregados por el Municipio, como parte del Programa de Fortalecimiento a Clubes de Barrio y Entidades de Bien Público.

“Hace muchos años que tenemos vínculo, nos hemos visto en diferentes momentos, y se va viendo el avance y el crecimiento de la sociedad de fomento, y eso me alegra muchísimo, porque es lo que quisiera para todas y cada una de las entidades de Quilmes, que haya una comunidad que haga fuerza y que pueda desarrollarse para todo el barrio”, afirmó la Jefa comunal, quien luego de recorrer las instalaciones, mantuvo una reunión con las autoridades de la institución y vecinos de la zona.

Por su parte, el secretario de Culturas y Deportes, Nicolás Mellino, expresó: “El trabajo que realizamos en las instituciones tiene que ver con acompañarlas, con obras, en los deseos y en las necesidades que cada una tiene. En esta institución se hicieron mejoras edilicias, tareas de pintura, iluminación, y lo último que se realizó fue el frente del lugar y un aula. Estamos poniendo en valor todo el trabajo de los vecinos y de esta comisión directiva que se esfuerza día a día para tener una institución mucho más linda y abierta a la comunidad”.

En tanto, Caleb Neri, presidente de la Comisión Directiva, agradeció el apoyo del Municipio en general y de la Intendenta en particular: “Para nosotros y para todos los clubes es fundamental el apoyo del Estado, que haya una gestión presente acompañando la tarea que nosotros realizamos, que muchas veces es solidaria, voluntaria. El acompañamiento de Mayra no solo lo recibimos ahora que es Intendenta, sino desde antes, cuando era diputada. Veníamos de 4 años anteriores donde no habíamos recibido ni una sola pelota y hoy estamos inaugurando espacios, con obras de pintura, mejoras, instalaciones cerámicas, renovación de la cancha, un aula, entonces es fundamental que los clubes podamos seguir en este camino”.

Caleb hizo referencia a los tres subsidios entregados por parte del Municipio (en 2020, 2021 y 2022), que le permitieron a la institución hacer varias mejoras: instalación del agua caliente y de la nueva cocina; reforma del salón de eventos; revestimiento en cerámica en el frente de la sede y en la cocina; un aula nueva; y un muro perimetral en el sector de la cancha. Además, la entidad recibió asistencia para presentar documentación en la Dirección de Personas Jurídicas en febrero de 2021.

“Lo importante hoy es que vinimos a inaugurar el aula, que va a estar destinada a los cursos de formación profesional. Actualmente, tenemos el curso de gasista matriculado, que es gratuito y abierto a toda la comunidad, y hay varios cursos más programados para el año que viene”, detalló Caleb.

También participaron del recorrido la directora general de Juventudes, Ana Palacios, y la directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) Agustín Ramírez, Sharon Lombardía.