Mayra Mendoza se reunió con la deportista Belén ”La Bombita” Cabrera

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se reunió en la tarde del jueves, con la peleadora quilmeña de kickboxing profesional, oriunda de San Francisco Solano,Belén «La Bombita» Cabrera, quien recibe un apoyo económico para compra de insumos deportivos e indumentaria, que le permitan seguir perfeccionado su entrenamiento.

“Conocí a Belén ‘La Bombita’ Cabrera, una vecina de Solano que practica kickboxing profesional y se entrena desde muy chica en la Sociedad de Fomento San Francisco. Con tan solo 19 años ya tiene 19 títulos y en 2019 se consagró campeona en dos categorías del Mundial de Kickboxing que se hizo en la Argentina. ¡Es un orgullo enorme acompañar y saber que Belén lleva a Quilmes a la cima de este deporte nacional e internacional!”, afirmó Mayra.

En ese sentido, el secretario de Culturas y Deportes local, Nicolás Mellino, expresó: “Belén se mostró muy contenta, no lo esperaba y creía que podía ser inaccesible tener una reunión de este estilo. Nosotros estamos acá para acompañar a los deportistas, para estar a su lado, acompañarlos en su desarrollo y su crecimiento. No solo estar en el abrazo cuando logran los triunfos, si no en el proceso que es la parte más difícil que ellos tienen que afrontar”.

Belén, con tan solo 19 años (práctica kickboxing desde los 8), compite ahora profesionalmente y posee 19 títulos, 2 de ellos al consagrarse campeona en dos categorías delMundial de Kickboxing realizado en Argentina en 2019. También, tiene un récord amateur y semiprofesional de 60 peleas ganadas, 28 de ellas por knock out y un récord profesional de 4 peleas ganadas. Asimismo, “La Bombita”, durante una gala profesional televisada por la pantalla de Canal 9, logró el pasado fin de semana, una gran victoria frente una fuerte rival de nacionalidad belga.

También estuvo presente en el encuentro Alejandro Iñíguez, quien entrena a Belén desde hace 8 años.

Mellino recibió a otros dos deportistas

En este marco, Nicolás Mellino, acompañado del director de Deportes municipal, Lucas Tundis, y la referente local en deporte y discapacidad, Silvana Moure, recibió días atrás a Laura González, una de las siete mejores judocas paralímpicas del mundo, y a Juan Ignacio Centurión Delvalle, destacado tenista quilmeño, con los que mantuvo un encuentro en la Casa de las Culturas, en Rivadavia 383, de Quilmes Centro.

Belén, Laura y Juan Ignacio, son parte de las y los deportistas beneficiados con un apoyo económico municipal. El mismo, busca aportar para que más jóvenes de nuestra ciudad puedan continuar creciendo y desarrollando su potencial deportivo.

En Quilmes, y por pedido expreso de la intendenta Mayra Mendoza, se trabaja en conjunto con los clubes, las instituciones y los deportistas, para que todos y todas tengan mejores condiciones, instalaciones e infraestructura. Y también para que jóvenes de nuestro distrito puedan desarrollarse deportivamente y cumplir sus sueños.

El apoyo municipal al deporte también se ve reflejado en el Programa de Fortalecimiento a Clubes de Barrios y Entidades, que ya benefició a más de 150 instituciones. Así, instituciones de todo el distrito, pueden mejorar las instalaciones para que vecinos, vecinas y deportistas quilmeños puedan realizar prácticas deportivas en las mejores condiciones posibles.