Mayra Mendoza supervisó el avance de las obras en la Escuela Secundaria N° 20

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió este martes las obras de ampliación, refacción general y reacondicionamiento de la instalación de gas, que se están ejecutando en la Escuela de Educación Secundaria Nº 20 “Almirante Guillermo Brown” (ex Normal de Quilmes), sita en Mitre 364, como parte de su compromiso de gestión de mejorar la infraestructura de todos los establecimientos educativos del distrito.

Al respecto, la Jefa comunal afirmó: “Es una obra integral que mejora las condiciones de trabajo para las y los trabajadores de la educación y también las condiciones de estudio para los y las estudiantes de esta querida escuela, tan importante para nuestro distrito, porque aquí además funciona el Instituto de Formación Docente Nº 104. Seguiremos avanzando con más obras en las escuelas y en todo nuestro municipio”

Mayra señaló: “Fui parte de esta escuela, egresé en el 2001, en aquellos años como estudiante y partícipe activa del centro de estudiantes, ya reclamábamos por los baños, y hoy luego de 21 años, como Intendenta, vengo a visitar el avance de obra que estamos haciendo, renovando todos los sanitarios de todos los pisos, ampliando aulas, incorporando el nuevo espacio para la biblioteca y para el centro de estudiantes. También estamos renovando las 9 calderas para que haya calefacción en todo el edificio, y también la cubierta, para que no haya más filtraciones”.

Por su parte, el secretario de Educación, Joaquín Desmery, destacó la importancia de estas refacciones: “Estamos dando respuesta a necesidades que la institución tenía desde hace muchos años. Por ejemplo, las calderas hace más de 30 años que eran las mismas, ya no tenían forma de ser reparadas. Por eso planteamos hacer una obra de reposición de calderas en todo el edificio”.

En tanto, el director de la escuela, Simón Centeno, se mostró muy conforme con las mejoras edilicias: “Es algo grandioso y muy esperado. Han contemplado todos los desperfectos y deterioros que había en el edifico, como los baños, que se tapaban y las cañerías eran pocas y ya eran obsoletos, y ahora se están haciendo a nuevo. Lo mismo con la membrana, que era parche tras parche, había filtraciones y goteras por todos lados, y ahora se removió todo y se renovó por completo. Y algo fundamental, las calderas: 9 calderas nuevas de última generación que son fantásticas. Pero no queda ahí. Hay un SUM que era un espacio que no se usaba mucho y se convirtió en una biblioteca gigante, 3 aulas y 2 dependencias, con calefacción e iluminación. Es una alegría enorme, no solo por uno que ama la escuela, sino por la comunidad educativa, que va a tener un lugar digno”.

Por último, Renata Podolski, alumna y presidenta del Centro de Estudiantes, expresó: “Sé que hace muchísimos años no había cambios tan grandes en la escuela y estoy muy feliz de ser parte de esta generación que puede ver esos cambios, y lo celebro también por las próximas generaciones que podrán estar en una escuela donde se pueda estudiar y tengan las condiciones que se necesitan. Y es muy importante la visita de la Intendenta, muestra que el Estado está presente, que es lo que más importa”.

Participaron del recorrido la subsecretaria de Educación, Nancy Brites; el director general de Infraestructura Escolar, Santiago Brardinelli; su par de Juventudes, Ana Palacios; el director de Gestión Educativa, Leonardo Casazza; la presidenta del Consejo Escolar de Quilmes, Susana Brardinelli, y la jefa Distrital, Florencia Elvino, entre otras autoridades locales y del ámbito educativo.

Acerca de las obras

En la EES Nº 20 hay dos obras en marcha. Por un lado, la de ampliación de aulas, dependencias y refacciones varias, financiada a través del Fondo Educativo, que ejecuta directamente el Municipio. Consiste en la reparación de elementos existentes con falta de mantenimiento desde hace mucho tiempo como techos, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas y carpinterías. Incluye la construcción de nuevas aulas, una biblioteca con sala de lectura y otras dependencias.

Por otro lado, la obra de reacondicionamiento de la instalación de gas, desde el nicho y medidor, contemplando todas las cañerías y llaves de paso hasta los artefactos de cocina y calefacción, financiada a través del Plan Escuelas a la Obra, que lleva adelante el Gobierno Bonaerense junto a los Municipios.

Como parte de este trabajo, se avanza en la extensión del recorrido de las cañerías a las dependencias y aulas que actualmente no cuentan con suministro o artefactos de calefacción o cocina. También, en la instalación de 9 calderas nuevas, 6 tubos radiantes, calefactores tiro balanceado, cocina 4 hornallas y horno, anafe y extractor/purificador de aire. Simultáneamente, se ejecutan todas las obras de instalaciones eléctricas correspondientes para la alimentación de equipos, tableros, cañerías y cableado y puesta en marcha, así como también la provisión de iluminación adecuada para salas de calderas.

