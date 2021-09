Mayra Mendoza tildó a la ONG Caballos de Quilmes como «grupo Macrista» que sólo quiere hacerle daño a su gestión

Desde las redes, la intendenta de Quilmes cruzó a una proteccionista de animales que le preguntó por la tracción animal en el distrito, y acusó a la ONG Caballos de Quilmes de ser un grupo macrista que busca dañar el gobierno. La respuesta de los proteccionistas.

«¿Cuándo vas a hacer algo por los caballos que maltratan todos los días?» se preguntó una vecina en un posteo de la intendenta en la red social instagram. A lo que la Jefa Comunal defendió su labor y le respondió: «nuestro gobierno es el que implementó por zonas la prohibición de la TAS animal, ningún otro gobierno lo hizo antes en Quilmes».

Y se refirió a la ONG que rescata cientos de caballos moribundos a lo largo de Quilmes: «Pero en las redes de Caballos de Quilmes no lo van a decir porque son un grupo macrista que más que importarles los caballos, buscan hacerle daño a este Gobierno. Hay que ver la película completa».

Allí la usuaria se preguntó si la ordenanza se cumple o no, por lo que la Intendenta respondió: «Se cumple. En Quilmes Centro ya no entran. Así iremos ampliando las zonas y entregando móviles para reemplazar los caballos. Vamos a crear una escuela de equinoterapia con los animales recuperados. No es magia, es hacer un trabajo que durante años no se hizo».

Los dichos de la intendenta generaron polémica en las redes sociales y el enojo de los proteccionistas de la ONG, quienes calificaron el suceso como «una burla», ya que afirman que hace años luchan por los derechos de los animales, independientemente del color político, y que «ninguna gestión lo solucionó».

En tanto, Karina Dotto, una de las responsables de la ONG Caballos de Quilmes le contestó a Mayra Mendoza en un extenso descargo.