Mayra Mendoza: “Un proyecto político sin el acompañamiento de la juventud no tiene futuro”

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, compartió una charla con jóvenes de distintos barrios del distrito en el marco de un encuentro organizado por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) para debatir sobre temas como la salud, la educación y el trabajo.

Allí la Jefa comunal resaltó la importancia de que los jóvenes sean convocados desde el Estado, tomen la palabra y se los escuche: “Un proyecto político que no tiene acompañamiento de la juventud no tiene futuro. A mí me convocó un proyecto político desde muy joven y creo profundamente en esto. Estoy convencida de que todo lo que se puedan llevar de esta reunión el día de mañana tendrá alguna consecuencia en su vida. Que estén acá, que se organicen a partir de la escucha y que dialoguen sobre los temas que los interpelan son pasos importantes que van dando”.

Seguidamente, Mayra habló de la necesidad de que haya un Estado presente que pueda dar respuestas: “Si hay algo que para nosotros es fundamental desde la gestión es escuchar, planificar y hacer. Esto lo hacemos con las obras que se pueden ver en los barrios y también con los programas y las políticas públicas direccionadas, en este caso a ustedes, los jóvenes. Sabemos que nada termina de alcanzar, porque venimos de muy atrás. Por eso les digo que, al analizar los problemas actuales, tenemos que poner en contexto por qué vivimos como vivimos y por qué tenemos estos problemas”.

En este marco, la Intendenta sostuvo que “cuando uno dice ‘falta trabajo’ o ‘la inflación genera que no alance la plata a fin de mes’, hay que saber por qué no alcanza. Después de los años del gobierno de Macri, la Argentina y todos los que vivimos en la Argentina estamos con un compromiso y una deuda con el Fondo Monetario Internacional, plata que no se vio acá, en políticas públicas, obras ni programas, y hoy de alguna manera todos con nuestro esfuerzo lo estamos pagando”.

En el encuentro también estuvieron presentes acompañando a Mayra, la directora general de Juventudes, Ana Palacios; el presidente del HCD, Fabio Báez, y las y los concejales Patricia Iribarne, Florencia Esteche, Belén Marón, Evelin Giancristoforo, Nair Abad, Ariel Burtoli, José Contreras y Mariano Casado.

Comparte esta noticia: