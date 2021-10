Mientras hablaba Berni, robaron un bolso con dinero a dos cuadras y una docente fue asaltada a punta de pistola

En momentos en el que el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, hablaba en la Comisaría Primera de Quilmes tras el brutal crimen del estudiante Lucas Cancino (17) ocurrieron al menos dos robos violentos, uno de ellos, tan sólo a dos cuadras, en pleno centro.

El primero de ellos ocurrió minutos después de las 13:30 horas en la calle San Martín y Echeverría, cuando una docente volvía de su trabajo y fue abordada por un delincuente en moto que la amenazó con un arma de fuego y le robó su celular.

Consternada por la situación, juntó fuerzas y se dirigió a la Comisaría Primera de Quilmes, y llegó justo cuando hablaba el Ministro de Seguridad. Sin embargo, contó a los medios que no le tomaban la denuncia rápido porque en ese momento estaba hablando Berni, y no querían que ella hable con los medios.

«Llegue para hacer la denuncia, estaban todos escuchando al Ministro, me escabullí para entrar a la comisaría y que me tomen la denuncia. Hubo una importante demora, más de lo normal, estaban todos un poco nerviosos con miedo a que cuente algo. No había hojas para imprimir la denuncia, dieron mil vueltas» dijo la joven.

«Me robaron a punta de pistola como le pasó a este chico (Lucas) hoy a la mañana. Justo mi último posteo en Facebook fue sobre ese caso. En el celular tenía los libros en PDF con los que doy clase», «no quiero dar la cara porque tengo miedo de hablar y que me amenacen» agregó.

Minutos después de este caso, a tan sólo dos cuadras de donde se encontraba el ministro, en la esquina de Alem y Brown, dos delincuentes le robaron un bolso con dinero a un hombre y huyeron en un Gol Trend rojo. El hecho sucedió a plena luz del día y a pocos metros del gran operativo de seguridad que se daba en la Comisaría Primera.