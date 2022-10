Miles de vecinos participaron de la 1° edición del Festival de la Cerveza Artesanal en Quilmes

El Municipio de Quilmes celebró este domingo la primera edición del Festival de la Cerveza, que reunió emprendedores cerveceros locales, y a miles de vecinos y vecinas que se acercaron a lo largo de la jornada a disfrutar de la experiencia cervecera, cultural y gastronómica que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal, ubicado en el bulevar Indio Gómez (Vicente López) y Lafinur, en Quilmes Oeste.

En este contexto, se realizó la presentación oficial de la cerveza artesanal “Festbier Solidaria Somos Q” , que es la primera cerveza solidaria con el objetivo de donar todo lo recaudado de su venta a instituciones del distrito.

Así, la titular de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal de Quilmes, Alejandra Cordeiro, señaló: “Consideramos que es un éxito. La gente está muy contenta, los productores de cerveza artesanal, los comerciantes gastronómicos muy contentos con la cantidad de gente que vino a visitarnos. Hablábamos en la semana que es el primer festival de la cerveza y nosotros que somos Quilmes, que es la ciudad de la cerveza, tenemos que repetirlo cada año”.

A su vez, el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local comunal, Ariel Domínguez señaló: “Agradecerles a los productores cerveceros independientes de Quilmes que en conjunto fabricaron la cerveza artesanal de nuestra ciudad y que lo recaudado de esa cerveza va a ir destinado a terminar una canchita en el barrio Km 13, ahí en avenida Santa Fe, para que puedan disfrutar los vecinos y vecinas de Quilmes de ese espacio”, y enfatizó: “Es lo que venimos trabajando desde que iniciamos la gestión, la alianza público-privada sabiendo que en conjunto podemos hacer grandes eventos, grandes cosas como la cerveza solidaria y este es el resultado, que disfruten los vecinos y vecinas, y verdaderamente tener una identidad como ciudad, que Quilmes es la ciudad de la cerveza y que todos nos sintamos parte de esto”.

El evento contó con la participación de 13 productores de cerveza artesanal del distrito, entre los que se encuentran Coleman, Orion, Wechu, HDQ, Golem, Worker’s Beer, Neffer, Foca Hops, Broers, Nocera, Aconcagua, Goldaratz y BBH junto a Cervecería y Maltería Quilmes. El público, también disfrutó de diferentes foodtrucks y stands gastronómicos como FTG Hamburguesas, Entrepa Ahumados, Rolling Hot Dog’s, Los Inmigrantes Italianos, Central de Pizzas y Empanadas, Teque Mint, Sebastián Depaola Cocinero, Amelie, Club RE, Brutal Dogs, A La Parrilla, Origen, Social Pizza, Akletaibe y Canteli, entre otros.

Además, los presentes pudieron vivir la experiencia de distintos entretenimientos pensados para toda la familia como la exposición de autos y motos, a cargo del grupo local “Scrappile Custom”; barbería con “Argentina Corta”; tatuadores de la cooperativa local Kalakas, y DJ’s en vivo. Los vecinos y vecinas expresaron su alegría por la iniciativa del Municipio de realizar un festival cervecero y poder disfrutar de una jornada a puro entretenimiento.

En este marco, el vecino Diego Cairo contó: “La verdad es que estoy impactado, me encanta. Vinimos, trajimos autos. Veo muy buen clima, mucha gente. Es la primera vez que vengo y está buenísimo sentirnos parte de Quilmes. Me parece bien que la gente y el Municipio trabajen en conjunto. Hay que sentirse parte de cada cosa.» Otro vecino, Matías Pérsico, dijo: “Vine con la familia y la verdad que estoy muy contento con el lugar, el predio y el festival, todo lo que es la cerveza, la comida, la familia. Todo muy alegre. Me enteré por las redes sociales, hablé con mi señora y vinimos”.

Por su parte, Martín Crespo, de Cervecería Coleman, que participó del festival, expresó: “La organización estuvo muy bien, superó mis expectativas. Arrancamos primero con un tema de simplemente hacer una fiesta y la verdad es que hubo cartelería, una difusión realmente impresionante, videos institucionales, la cerveza solidaria. Todo muy bien organizado”.

En el marco del festival y cumpliendo con la ley que prevé que haya misma cantidad de agua que alcohol, se destacó la presencia de un puesto de hidratación el cual fue donado por AySA sumado a un stand de Conductor Designado fomentando así, la concientización del consumo responsable. El evento fue declarado de Interés Municipal por la intendenta Mayra Mendoza mediante el Decreto Nº 3.964 y tiene como objetivo impulsar el desarrollo local, cultural, artístico y gastronómico de Quilmes.

Participaron de la jornada integrantes del Gabinete municipal, funcionarios y funcionarias, concejales y concejalas, entre otras autoridades.