Militantes de Alte. Brown cortan el puente, la autopista y la Municipalidad de Quilmes

Unos 40 militantes de la agrupación «Lealtad Vecinal» de Almirante Brown, conducida por Ariel Serrano, se encuentran en éstos momentos realizando un piquete en el puente 14 de Agosto de Quilmes. Con el correr de la tarde se trasladarán hacia la autopista Buenos Aires – La Plata, donde realizarán un corte permanente y luego marcharán hacia la Municipalidad de Quilmes para exigir ser recibidos por funcionarios y presentar un listado con sus necesidades.

Mediante un video publicado el viernes pasado en las redes sociales oficiales del movimiento, Ariel Serrano (cuyo rango dentro de la agrupación es el de Director Nacional) adelantó que si no obtenían respuesta del Municipio iban a realizar la manifestación: «Estamos seguros que es el momento de aislarnos y quedarnos en casa, pero representamos al sector mas vulnerable que es el sector de los barrios populares. Con este aislamiento, nuestros vecinos militantes se van a encontrar muy afectados porque no van a poder salir a trabajar y alimentar a sus familias. Lamentablemente desde el Gobierno de la Nación y la Municipalidad de Quilmes hace 4 meses que no nos dan alimentos para nuestros comedores. Hasta el día miércoles 26 de mayo vamos a respetar el aislamiento total, pero si no obtenemos respuesta favorable vamos a salir a las calles con todas las precauciones y vamos a cortar la municipalidad y también la autopista» expresó

Vale destacar que Ariel Serrano fue el candidato a intendente en Almirante Brown por el Frente Nos en las últimas elecciones, y el año que viene representará (también en ese distrito) al partido de extrema derecha e ideología neonazi​​​​​​/ultranacionalista​​ «Frente Patriota», encabezado a nivel nacional por Alejandro Biondini

