Motochorros le pegaron culatazos en la cabeza a un joven para robarle en Quilmes Centro

Un salvaje hecho delictivo ocurrió en las últimas horas en el centro de la ciudad y a plena luz del día. «Es el sexto celular que le roban, la zona está liberada y sin respuesta, los derechos los aplican para los delincuentes, no para los que laburamos todos los días», comentó a InfoQuilmes el padre de la víctima.

El violento episodio tuvo lugar cerca de las 18 horas del miércoles en la calle Lavalle entre Guido y Solís, cuando un joven de 22 años caminaba junto con su pareja, hasta que fueron abordados por dos motochorros que les exigieron sus pertenencias mediante amenaza de armas de fuego.

«Le exigieron camperas, zapatillas y el celular, y ellos dijeron que no tenían nada. Ahí fue cuando le dieron dos culatazos en la cabeza y en la nuca», contó el padre de la víctima, que aseguró que el delincuente le dijo: «¿Ah, no era que no tenías nada?», mientras se daba a la fuga. La víctima fue llevada a la Clínica Modelo de Quilmes y luego derivado a un Hospital de Capital Federal donde le realizaron una tomografía por los severos golpes recibidos. En tanto, nada se sabe de los delincuentes.

