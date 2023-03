Motochorros lo atropellaron para robarle la bicicleta: «entregué todo para que no me maten»

Un joven se dirigía a su trabajo en bicicleta por Bernal Oeste, a siete cuadras de donde asesinaron a Danilo, cuando cuatro delincuentes en tres motos lo atropellaron y se llevaron su bici. Le dislocaron el hombro y tiene una luxación en la clavícula.

El violento episodio de inseguridad ocurrió este martes en la calle Misiones entre 163 y 164, cuando un trabajador de 34 años fue interceptado por un grupo de delincuentes que lo chocaron con la moto. «Cuando salí de mi casa se me cruzaron dos motos y me di cuenta que me iban a robar, por eso le dije, ‘¿me vas a robar?, mirá que me voy a trabajar’. No terminé de decirles eso que pegaron media vuelta y me chocaron», contó Marcelo.

La víctima cayó al piso y de milagro no tuvo heridas de gravedad, aunque sí muy importantes. Sufrió una luxación de clavícula izquierda y está con un cabestrillo. «Llamamos a emergencias pero nunca vinieron, por eso me tuve que ir al hospital en donde trabajo para que me atiendan», lamentó, y recordó ese brutal momento: «entregué todo porque no quería que me mataran».

«Estas tres motos ya están dando vuelta desde hace varios días, estamos cansados de denunciar los hechos», señaló la hermana de Marcelo y agregó: «mi hermano está vivo de milagro, porque cuando lo chocaron podría haberle pasado lo peor».

#BernalOeste: Brutal robo de motochorros a un trabajador que viajaba en bicicleta, a siete cuadras de donde asesinaron a Danilo. 4 delincuentes armados en tres motos se llevaron el rodado y huyeron. pic.twitter.com/iwk6WZO8I3 — Info Quilmes (@infodequilmes) March 2, 2023

