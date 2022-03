Motochorros quisieron robarle a una madre con su hijo y como no pudieron, la atropellaron

Nuevamente un niño quedó en medio de un violento hecho de inseguridad en Quilmes Oeste tras el ataque de motochorros. Al no poder robarle, atropellaron a su madre y le causaron múltiples fracturas. El pequeño de 13 años quedó en estado de shock.

María y su hijo caminaban por la calle Benito Pérez Galdós y Unamuno el pasado martes alrededor de las 21:30 horas. Al cruzar la calle fueron abordados por dos delincuentes de unos 16/17 años, a bordo de una moto que los amenazaron para robarle sus pertenencias.

«Querían celulares, pero no los teníamos, así que me pidieron la billetera, y como sólo estaban los documentos de mis padres mayores, y no tenían plata, no se las di», contó la damnificada a InfoQuilmes.

En ese momento, los malvivientes la amenazaron diciéndole que lo iban a atropellar a su hijo, así que rápidos de reflejos, las víctimas corrieron haciendo zig zag, intentando evitar el violento hecho delictivo, pero los delincuentes los persiguieron y llegaron a atropellar a la madre del joven y provocarle severas heridas en la cara, boca, rodilla, tobillo y otras zonas.

La mujer se encuentra con hematomas en distintas partes del cuerpo y en recuperación. Su hijo tuvo un shock tras la violenta situación que le tocó vivir. En tanto, nada se sabe de los delincuentes que escaparon. Según contó María, luego de llamar al 911, la policía nunca llegó al lugar.

