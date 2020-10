Municipales de luminaria reclaman mejores condiciones laborales

Los trabajadores del sector de luminaria pública del municipio de Quilmes se encuentran realizando una medida de fuerza desde esta mañana. El cese de actividades se da tras la caída de la semana pasada de uno de los empleados por el mal estado del camión municipal.

El camión roto que ocasionó la caída de un trabajador la semana pasada.

La jornada inició en la mañana de este martes y seguirá por tiempo indeterminado. Los principales pedidos de los trabajadores son el arreglo de los camiones y grúas, ropa adecuada para el trabajo, pases a planta, herramientas, y salarios que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Según pudo saber InfoQuilmes, los municipales denuncian que además de cobrar un sueldo de 15.000 pesos no hay ningún mantenimiento de los vehículos, poniendo en riesgo de forma diaria la vida de los trabajadores. Aseguran que tampoco se les entrega las herramientas necesarias para realizar las tareas por lo cual traen las propias.

En tanto, afirman que no solo no hay respuestas para ellos, sino tampoco para los vecinos que reclaman las luminarias. El cese de actividades continuará hasta tanto no les brinden una respuesta.