Músico quilmeño ganó el Pre Cosquín 2023: «Es un sueño hecho realidad»

Sergio Fasoli participó del festival Pre Cosquín 2023 y se consagró mejor cantante solista vocal masculino. «Ahora me queda cantar la noche del 28 de enero en el mayor festival del Folclore Argentino, es un sueño para mi», señaló en diálogo con InfoQuilmes.

El talentoso artista, de 42 años, comenzó su extensa carrera desde muy chiquito y como autodidacta. «Llego al folclore como bailarín a los 5 años, después a los 12 años mi papá me regala una guitarra y al principio empiezo a tocar Rock y Metal, y a los 15 empiezo a incursionar en el mundo del folklore porque vuelvo a bailar después de casi 4 años», contó el músico.

Así, Sergio fue formando varios grupos con amigos: El primero se llamó «Vientos del Alba», el cual dejó en 2004 para formar una banda que se llamó «Caos», donde participó como cantante de metal. En el 2013 lanzaron un disco que se llamó «Desahogo», y en simultáneo comenzó a trabajar con Oscar Ocaño.

A sus 36 años, Fasoli empezó a estudiar guitarra con Carlos Vallejos y cantó con Luisa Vallejos. «Empecé a navegar otros repertorios más tradicionales, al mismo tiempo que formamos un dúo con Carlos Vallejos, el dúo Fasoli/Vallejos, apostando a difundir un folclore federal, y de muchos autores no tan cantados», recordó el quilmeño. «Luego formó ‘Kilme’ con Mario Tassa, un dúo de música tradicional argentina, recorriendo muchos escenarios y llegando en 2022 a la final del Pre-Cosquín».

En 2022 se presentó en el Pre-Cosquín 2023 sede la Matanza y ganó como cantante solista. En enero el músico viajó a la ciudad cordobesa y en la etapa preliminar cantó «Bajo el Sauce», «Solo de Castilla y Valladares» y «Pena y Olvido» de Mario Bofill.

«Una vez que pasé a la final, me tocó cantar a las 5 am y elegí ‘La Luna en tu Pelo’ de Oscar Valles, tema que me da el premio como ganador en el rubro cantante solista 2023″, destacó orgulloso.

Sobre su futuro, Sergio contó que le espera cantar la noche del 28 de enero en el Festival Mayor del Folclore Argentino. «Es un sueño para mi, voy a ir a mostrar un poco lo que hago solo, pero también llevo una banda de amigos que me van a acompañar para reforzar lo musical, sin perder la esencia pero subiéndonos un poco a la dinámica del festival», concluyó.

Comparte esta noticia: