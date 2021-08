«Nachito» sufre un tumor y necesita juntar dinero para tratarse en EEUU y salvar su vida

Un niño fue diagnosticado con un tumor de tronco encefálico y en Argentina no hay posibilidad de que pueda tratarse. Debe juntar una millonaria suma que salvaría su vida.

Ignacio Tadeo Mavian tiene 7 años y es de Barrio Parque, Bernal. Va a segundo grado del colegio, ama las matemáticas, le encanta el básquet y es un guerrero desde el día que nació.

El 19 de mayo se sintió un poco mal y de repente, pasó de estar en la mañana en el zoom de la escuela, a la noche, estar internado en terapia. Allí le diagnosticaron DIPG, es un cáncer en el tronco encefálico, el cual es un tipo de tumor no común, que si bien no suele dar metástasis al apretar los nervios que pasan por el tronco, compromete las funciones básicas de todo ser humano. En Argentina no tiene cura, por lo que necesita aproximadamente 350.000 dólares para realizarse un tratamiento en Texas, EEUU.

«Mi mama y mi papa no quisieron preguntar de tiempos o de cuantos meses a los médicos porque están convencidos al igual que yo que voy a ganar esta batalla pero esto es a contra reloj y necesito de vos, hoy tengo internación domiciliaria luego de 64 días de estar internado en el sanatorio me hicieron 28 sesiones de rayos y voy por la 7Ma quimio todo eso paliativo y me ayudo a recuperar un poco la movilidad estoy empezando a comer y espero pronto dejar la sonda» relataron desde las redes sociales del niño.

«Me cuesta hablar porque no escucho pero entiendo todo y me comunico perfectamente con un cartel de letras. Aprendí a usar mi mano no hábil! Yo siempre le escribo a mi familia en el cartel que voy a volver a estar bien como los otros niños y ellos están convencidos al igual que yo que así será porque hay un tratamiento en Houston, Texas en EEUU que curo a otros nenes con mi misma patología. Para eso necesito de tu ayuda para poder salvar mi vida».

DATOS PARA AYUDAR A NACHITO: