Nació hace 29 años en el Hospital de Quilmes y lo arrebataron de su madre

Comparte esta noticia:

Pablo Farías (29) leyó nuestra nota sobre la mujer brasilera que buscaba a su padre y nos contactó para solicitar ayuda en la búsqueda que realiza desde hace 6 años: La de su madre biológica. Aunque sus apropiadores hicieron un impecable trabajo para no dejar huellas de su familia, tiene la firme esperanza de encontrarla

«Nací el 23 de Agosto de 1990. Mi mamá biológica ingresó al Hospital de Quilmes con lesiones y un embarazo de 7 meses. Ella no pudo elegir qué hacer conmigo ya que otra persona lo decidió por ella y considero que era mejor darme a otra mujer creyendo que nadie se enteraría y así fue: Mi apropiadora se ocupó de falsificar documentación y robar todo lo que podría unirme con mi verdadera familia. Tuvieron que pasar 22 años para que me contará la verdad y yo armara como pudiese mi historia e identidad» relató en su instagram el joven.

Consultado por este medio, informó que estuvo trabajando junto a la Defensoría del Pueblo en un sector exclusivamente dedicado a brindar apoyo a las personas en su situación (chicos apropiados en democracia) «Se reportaban muchos casos y por supuesto varios eran del Hospital de Quilmes. Con ellos pude averiguar que mi partida de nacimiento fue falsificada, el Hospital me reconoció en 1991 cuando nací en 1990. Es posible que mi madre biológica haya entrado al hospital a tenerme pero nunca ingresaron sus datos, sino los de mi apropiadora«

Pablo descubrió la verdad en 2013 cuando su captora le confesó de la peor manera lo que había hecho. «Discutimos y me dijo que yo no era su biológico, me dijo que me había levantado de la basura«. Luego de eso comenzó a recibir información de conocidos y familiares de la mujer, y todos coincidieron en que nunca estuvo embarazada. En ese entonces comenzó las tareas investigativas y pudo ponerse en contacto con la partera que los había atendido en aquel entonces. Tras amenazarla con denunciar lo que había hecho, logró que le contará como había sido el intercambio «Resultó que mi apropiadora era su amiga y ésta mujer (la partera) servía de contacto cuando tenían que ubicar a un bebé abandono por su madre en el Hospital» expresó»

«Es necesario que esto se haga visible, que sepan que sigue pasando y que somos miles pidiendo que nos escuchen. Cuando me animé a contarlo en las redes tuvo mucha llegada, se contactó conmigo mucha gente que pasó por lo mismo y también gente que no sabía que esto pasaba» sentenció Pablo, que a pesar de buscar aún a su madre, su principal intención es difundir la gravedad del asunto.