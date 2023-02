No alcanzó a pagar la primera cuota y le robaron la bicicleta

Un adolescente de alrededor de 16 años fue víctima de un asalto perpetrado por motochorros, que lo abordaron cuando volvía del mercado en Bernal Oeste. Le robaron tanto la bolsa con mercadería como la bicicleta, que acababa de comprar pocos días antes.

El hecho de inseguridad ocurrió en la mañana del domingo, cerca de las 8.30, en el cruce de las avenidas Dardo Rocha y Avellaneda. Según quedó registrado por cámaras vecinales, el chico circulaba en su bicicleta por la vereda con la bolsa de mandados en una mano. Desde atrás se acercaron los bandidos en una motocicleta y acorralaron al chico contra la pared de una casa.

En un descargo realizado en redes sociales, la hermana de la víctima relató que “los había visto y paró a esperar que se fueran, pero lo agarraron en el semáforo”, en una secuencia que se asemejaría mucho a una emboscada. Incluso contó que los malvivientes lo amenazaron con que “tenían un fierro” y que no dudarían en dispararle.

El menor no pudo hacer otra cosa más que entregar las pertenencias y huir corriendo del lugar. Los ladrones se llevaron no sólo el rodado, que el adolescente había comprado hacía apenas una semana, sino también la mercadería que llevaba a su casa. “Cómo siempre, no se puede tener nada”, lamentó su hermana.

