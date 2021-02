No habrá vuelta a las clases presenciales en el Nacional por falta de baños y obras

Madres y padres de estudiantes del Colegio Nacional de Quilmes están indignados ya que desde la dirección de la escuela les han informado que este año lectivo será igual al 2020, ya que se dictará de manera virtual por el mal estado del establecimiento y la falta de obras.

Así, a través de un comunicado oficial, las autoridades de la institución lamentaron la noticia que debieron contar ya que rompieron la ilusión de la vuelta a clases presenciales luego de un duro año en el que cientos de niños se vieron afectados. «Debido a la infraestructura de nuestra escuela, no están dadas las condiciones de higiene y sanidad requeridas hasta el momento», aseguraron en el mensaje que fue enviado a cada padre.

«LA ESCUELA TIENE ACTUALMENTE LOS BAÑOS DE PLANTA BAJA SOLAMENTE, YA QUE SEGÚN LA INSPECCIÓN REALIZADA EL AÑO PASADO DESDE INFRAESTRUCTURA NOS INFORMARON QUE LOS BAÑOS DE 1° Y 2° PISO NO PUEDEN SER REPARADOS SINO QUE DEBE REALIZARSE UNA OBRA NUEVA EN LOS MISMOS, ESTO ATAÑE A AMBOS TURNOS, Y ADEMÁS EN EL TURNO TARDE NUESTROS AUXILIARES ESTÁN TODOS CON DISPENSA POR SU EDAD, SITUACIÓN QUE NO HABILITA A LA PRESENCIALIDAD» detallaron desde la institución.

Y agregaron: «VOLVEREMOS A LA PRESENCIALIDAD CUIDADA EN CUANTO ESTAS CONDICIONES SE ATIENDAN DESDE LOS ORGANISMOS INTERVINIENTES, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR NOTA ANTE LOS MISMOS EN REITERADAS OCASIONES DESDE LA ESCUELA».

«EN CUANTO ESTA SITUACIÓN SEA POSIBLE, LES HAREMOS SABER OPORTUNAMENTE, EN QUÉ FORMA RETOMAREMOS LA PRESENCIALIDAD, POR SUPUESTO SIEMPRE ATENDIENDO AL CUIDADO DE LA SALUD Y PROTOCOLOS NECESARIOS, SEGÚN SE ESTABLECE EN LOS DOCUMENTOS DE LA DGCYE» concluyeron.

En tanto, los miembros de la comunidad familiar del colegio se mostraron muy molestos con la noticia, ya que esperaban que luego de un año en el que el Estado pudo haber preparado las condiciones, no lo hayan hecho. «El colegio tiene los baños rotos en dos plantas y los que están en funcionamiento se encuentran en mal estado» afirmó una de las madres.

Y agregó: «Venimos hace años los papás reclamando que arreglen las instalaciones y no tenemos solución, ni por parte del consejo ni del Municipio de Quilmes».

Además, los padres anticiparon que no se quedarán de brazos cruzados y que tienen pensado «organizar un abrazo al colegio junto a los padres» para lograr que las autoridades del Gobierno se hagan cargo de la situación que afectará la educación de los niños.

Anteriormente, durante la cuarentena, las autoridades del colegio se mostraron molestas por el abandono de la institución: «Si bien la pandemia nos ha opuesto en un lugar no esperado, no esperado era suponer el abandono de nuestro querido Colegio Nacional de Quilmes, llamada en la actualidad EES Nª14. Podemos observar el patio tapado de hojas, los ventanales sucios y las cortinas que nuestra cooperadora legal, llamada “María Vazzano” ha hecho confeccionar con el esfuerzo de los padres y que yacen en ruinas totales».

Desteñidas por el paso de escasos años donde la tela no servirá más por el daño del sol y el agua y ahí nos preguntamos? ¿No tuvieron tiempo de sacarlas, lavarlas y guardarlas? Luego le echamos la culpa a los gobiernos y nosotros que recibimos educación gratuita no somos capaces de colaborar? . Produce tristeza que el personal de maestranza que no da clases virtuales y su única responsabilidad es limpiar, no sean convocados a mantener la escuela. Así pretenden comenzar las clases. Observar el monumento de José Manuel Estrada rodeado de MUGRE, nos muestra como harapientos, enajenados del futuro de nuestros hijos y nietos» concluyeron.