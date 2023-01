Ola de calor en Quilmes y el AMBA: Se esperan temperaturas superiores a los 36°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por temperaturas extremas y el riesgo de golpe de calor, principalmente en la región del AMBA y en las provincias de Entre Ríos y Córdoba. En nuestro distrito, este lunes se esperan temperaturas superiores a los 36° C.

El pronóstico para la jornada de hoy indica cielo algo nublado con una temperatura máxima de 36° C, mientras que el martes el cielo también estará con algunas nubes, con una máxima de 35° C y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora del noreste rotando al este. En tanto, se espera una semana calurosa con máximas que oscilan entre los 31 y 33° C, con la posibilidad de tormentas aisladas recién entrando el fin de semana.

ALERTA AMARILLA

Ante esta situación el Servicio Meteorológico Nacional emitió el alerta amarillo, lo que indica un efecto leve a moderado en la salud. Las temperaturas en este punto “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como bebés y niños pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”, precisaron.

Las localidades que se encuentran bajo este alerta son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Brandsen, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Magdalena, Merlo, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente

Debido a la ola de calor, el Ministerio de Salud recomendó después del mediodía no exponerse al sol, sobre todo entre las 12 y las 16, evitar hacer actividades físicas en lugares sin ventilación, evitar las comidas abundantes, tomar abundante agua o jugos de frutas naturales, evitar las bebidas alcohólicas y azucaradas y usar ropa ligera, holgada y de colores claros.

CUIDADOS

Ante dolor de cabeza, vértigos, náuseas, confusión, convulsiones y pérdida de conciencia, piel enrojecida, caliente y seca, respiración y pulso débil, y elevada temperatura corporal (entre 41 y 42 grados centígrados), se deberá actuar de la siguiente manera: trasladar al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo; hacer que mantenga la cabeza un poco alta, intentar refrescarlo mojándole la ropa, aplicarle hielo en la cabeza, darle de beber agua fresca o un poco salada, y solicitar ayuda médica.

