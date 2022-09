Otro voraz incendio en una vivienda de Quilmes

Una vivienda de La Ribera de Quilmes se prendió fuego en la mañana de este jueves. En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios y médicos del SAME, quienes trasladaron a una mujer al Hospital por una crisis nerviosa. Afortunadamente no se registraron heridos.

El hecho tuvo lugar cerca de las siete de la mañana cuando una casa ubicada en la avenida Iriarte y La Merced comenzó a incendiarse rápidamente. Cuatro dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Quilmes trabajaron en el lugar y lograron controlar las llamas, aunque los daños materiales son totales.



Fuentes informaron que la propietaria acumulaba bastantes cosas, por lo que podría haber sido un plus para ocasionarse el incendio de la vivienda. Los médicos del SAME la atendieron y la trasladaron al Hospital Iriarte de Quilmes, donde ingresó con una crisis nerviosa. Sin embargo, se encuentra fuera de peligro y no se registran más víctimas.

