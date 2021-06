Padres de alumnos de la EP N°16 piden al Consejo Escolar las obras necesarias para que retorne la presencialidad

Padres de alumnos que asisten a la Escuela Primaria N° 16 «Granaderos de San Martín», ubicada en Rodolfo Lopez y Bernardo de Irigoyen en Quilmes Oeste, se comunicaron con InfoQuilmes para expresar su descontento porque en el establecimiento educativo no se retornará la presencialidad por falta de obras. «Es un reclamo que hacemos todos los padres para que el Consejo Escolar de Quilmes responda a los pedidos hechos por la escuela» manifestaron.

Desde la dirección del Colegio se encargaron de informar a las familias sobre la continuidad de la modalidad virtual. Según detallaron en el mensaje enviado, los principales problemas edilicios que tienen son los matafuegos (que se encuentran vencidos) y que las ventanas no permiten la correcta circulación de aire (lo cuál es obligatorio en los protocolos sanitarios establecidos). «Ante el aviso de regreso a la presencialidad -que será gradual, bimodal y además depende que estén brindadas y garantizadas las condiciones de seguridad de las personas y el edificio escolar- les informamos que las condiciones aún no están dadas y cada solicitud o reclamo fue presentado al área correspondiente en tiempo y forma, estando en conocimiento de las autoridades superiores. La EP 16 no cuenta con ningún matafuegos, todos están vencidos, algunas ventanas no permiten circulación de aire, falta arreglo o recambio de persianas (entre otros reclamos) y desde el Consejo Escolar se han llevado la puerta del baño del personal para reparar y aún no la han regresado. A menos que se solucione lo mencionado antes del miércoles continuamos con modo de enseñanza y trabajo virtual tal cual venimos realizando»

Por su parte, durante la mañana de hoy el colegio amaneció con afiches: «Basta de virtualidad, extrañamos a nuestras seños», «Si nos cuidamos entre todos, podemos hacerlo posible» y «Queremos ser escuchados, tenemos derecho a una buena educación» son algunos de los mensajes que pudieron leerse pegados sobre las paredes externas del lugar.