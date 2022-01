Pasó año nuevo con un lagarto en su casa porque Defensa Civil no se lo quiso llevar

Una vecina de Bernal centro tuvo un lagarto overo en el patio de su casa por una semana, debido a que el personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Quilmes se negó a intentar atraparlo para llevárselo. El animal pasó incluso el año nuevo en la propiedad y durante ese tiempo le comió el alimento al perro.

El reptil apareció en la vivienda ubicada en la calle Don Bosco entre Chacabuco y Maipú el lunes de la semana pasada. “Llamé a todos lados: a fauna, sin respuesta; a zoonosis, sin respuesta tampoco; los bomberos me dijeron que sólo se ocupan de perros y gatos. El jueves pasado se acercó Defensa Civil, pero como no teníamos atrapado al animal, no nos pudieron ayudar. Ellos pretendían que lo agarre yo, y me recomendaron que intentara tapar la cueva y que ahí los volviera a llamar”, aseguró la dueña de casa indignada.

Según le indicaron a la mujer (52), la única persona capacitada y especializada en tratar con animales salvajes en el Municipio fue desplazada de su puesto y enviada a otra área. Sin embargo, gracias a la recomendación de una agrupación ambientalista a la que contactó en sus desesperados esfuerzos para que alguien la ayude, logró dar con el experto, quien de forma particular se acercó en las últimas horas hasta la finca y capturó al lagarto.