Perdió a su cotorrita y gracias a las redes pudo reencontrarse con ella

Rita, una pequeña cotorra, se escapó de su casa en Quilmes Oeste y voló hasta la Escuela Primaria N° 3, donde una maestra la encontró y la cuidó. Gracias a la difusión de la búsqueda en redes sociales, la mujer contactó al dueño y pudo darse el feliz reencuentro.

Las mascotas son parte de la familia y cuando por alguna razón escapan dejan una gran angustia en el hogar. Eso mismo le ocurrió a Martín, vecino de la calle Húsares y Benito Pérez Galdós, quien tiene al ave generalmente en una jaula grande, pero suele sacarla a diario para que vuele en el terreno de su casa.

“No tiene las alas cortadas, cuando sale viene volando a mi hombro y desayunamos juntos, pero el lunes se fue y no volvió. Salí a buscarla por el barrio y no la encontré. No pensé que iba a aparecer o que la devolverían”, contó emocionado Martín a InfoQuilmes.

La foto de Rita se viralizó rápidamente en las redes sociales y llegó hasta una maestra de la Escuela N° 3, situada en Av. La Plata y San Mauro, que al verla la reconoció de inmediato: era la que había encontrado el martes en la mañana en el patio de la institución.

Rita y Martín en la puerta de la Escuela Primaria N° 3, donde la encontraron.

“Me dijo que cuando llegó a la escuela vio que la cotorra le estaba picoteando los cordones a otra profesora. Ella le dio una galletita y enseguida se le subió por el brazo. De ahí no se despegó más, dio las clases con la cotorra en el hombro”, relató el chico. La mujer lo contactó y, gracias a la solidaridad y al compromiso de los mascoteros de las redes, Rita pudo volver a su hogar.