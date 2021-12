Perdió el control de su auto y chocó contra un árbol

El hecho ocurrió este domingo por la noche. El conductor del vehículo resultó ileso y testigos afirman que estaría alcoholizado.

En el cruce de las avenidas Mosconi y Pellegrini se produjo un inesperado choque alrededor de las 23 horas, cuando un hombre perdió el control de su automóvil y terminó impactando contra un árbol. Tras el fuerte golpe, el conductor descendió del rodado pero sus amigos (que venían en otros vehículos) lo volvieron a subir y lo ayudaron desenterrando los bloques de cemento donde había quedado atrapado el auto.

Afortunadamente, los daños que se registraron fueron únicamente materiales y el hombre no necesitó atención médica. «Lo bajaron y se fue andando con la rueda derecha toda doblada. La policía vio que no había heridos y se retiraron, ni se acercaron para hacer un test de alcoholemia, pero a simple vista se notaba que el que manejaba no estaba en condiciones» relató a InfoQuilmes uno de los vecinos de la cuadra.