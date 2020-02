Perro mordió a una chica: El dueño no se hace responsable y no le quieren tomar la denuncia

Comparte esta noticia:

Camila Fazio (23) fue mordida por un perro el domingo al mediodía en la intersección de Martín Rodriguez y 12 de Octubre, en Quilmes Oeste. La joven se dirigía a trabajar cuando el animal «salió de una casa» y la atacó ferozmente en su pierna izquierda

«Había varios perros sueltos en la casa, uno salió y me mordió la pierna, no me lo podía sacar de encima. Gracias a unas personas que vieron lo que pasaba, lo pudieron alejar y me ayudaron a reponerme» relató la joven que intentó comunicarse con el dueño y, lejos de solidarizarse con la víctima, la ignoró totalmente y sólo atinó a «retar» al animal. «Me cerró la puerta en la cara, no me preguntó si necesitaba que llame una ambulancia, ni nada» expresó Camila indignada.

El perro atacante salió del interior de esta vivienda ubicada sobre la Avenida 12 de Octubre

Según le informaron los vecinos de la zona, no es la primera vez que las mascotas de esta vivienda atacan a un transeúnte «Hace unos meses también atacaron a una chica. Pido que se difunda y se enteren los medios… No por mí, sino porque el día de mañana puede volver a atacar a un niño o un adulto mayor. El dueño se tiene que hacer responsable y cuidar mejor a sus perros» siguió contando a InfoQuilmes

Camila debió ser atendida en el Dispensario «Ramón Carrillo», donde la revisaron (afortunadamente la mordida no traspasó ni tocó ningún nervio, solamente fueron heridas superficiales) y le dieron 3 días de reposo. Luego, se dirigió al municipio para realizar el reclamo en Zoonosis «Me dijeron que si el dueño no va con el perro voluntariamente no pueden ayudarme, que vaya a hacer la denuncia a la Comisaría». La joven hizo caso y se dirigió a la seccional Tercera, dónde corrió con el mismo destino: No le quisieron tomar la denuncia y hasta incluso se burlaron de lo que le pasó «¿Qué queres que haga? Que meta al perro en el calabozo?» le dijo una de las efectivas policiales.

Agotadas todas las opciones, Camila busca ayuda para que la orienten en cuáles son los pasos a seguir para que no se repita lo sucedido, ya que «la próxima vez puede ocurrir una tragedia» finalizó