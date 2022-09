Pichetto impulsa la candidatura de Gabriel González en Quilmes

El Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, anunció que Gabriel González -el creador del personaje Rosita, de Pasión de Sábado– formará parte de Encuentro Republicano Federal. El excompañero de fórmula de Mauricio Macri dijo que impulsará a González en el distrito donde actualmente gobierna la dirigente de La Cámpora, Mayra Mendoza.

“Hoy me reuní con @gabygonzalezok, que es una importante figura del espectáculo y del deporte. Vamos a promoverlo desde Encuentro Republicano Federal para que se consolide como una figura de relevancia en Quilmes. ¡Bienvenido Gabriel!”, escribió Pichetto en su cuenta personal de Twitter al hacer el anuncio. Por su parte, González le agradeció a Pichetto y se comprometió a «seguir caminando, sumando y construyendo para que #Juntos Podamos mejorar la calidad de vida de los quilmeños».



En diciembre, Gaby González sorprendió a todos con un importante anuncio: la despedida de su personaje, Rosita, de Pasión de sábado (América TV), el ciclo emblemático de la movida tropical. «En marzo me despediré. Hoy mi camino va por otro lado», afirmó. Tras varios meses de esa decisión, el conductor y humorista vive un presente diferente. Luego de alejarse de los medios, Gaby comenzó a trabajar con Miguel Ángel Pichetto, referente de Juntos por el Cambio. El ex Pasión de Sábado viene realizando actividades solidarias y vecinales en Quilmes hace más de 20 años, pero ahora tomó la determinación de involucrarse de lleno en política para transformar la realidad de esa ciudad y del país.