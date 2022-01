Piden a la intendente Mendoza que suspenda el festival «Somos Quilmes» ante el rebrote de Covid

El concejal de la Coalición Cívica Ari en Juntos, Walter “Coco” Fernández, presentó una nota a la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, expresando su preocupación por la realización del festival “Somos Quilmes”, un evento masivo que organiza el Municipio para este viernes en la noche, en medio del mayor pico de contagios de Covid-19.

Además, el edil resaltó la inconsistencia de este accionar en simultáneo con la medida del Pase Sanitario. Cabe señalar que los primeros días de enero han sido contundentes en sus cifras: “Día tras día superamos y elevamos el pico de contagios de Covid 19, de 50.000 a 80.000 y en las últimas horas a más de 90.000 casos diarios en el país; y Quilmes no se encuentra alejada de esta realidad, sino que también atraviesa su propio récord de infectados y una positividad superior al 50%”, señaló.

Es en este contexto que se realizará este viernes 7 de enero, una nueva edición del festival «Somos Quilmes» en el Parque de la Ciudad (ubicado en las avenidas Vicente López y Smith, en Quilmes Oeste) desde las 20hs, ocasión en la que publicita la presentación de DJ Alan Gómez y La Romy DJ, acompañados por show de luces y música.

En la nota presentada por Fernandez manifestó a la Jefa Comunal su “más honda preocupación por la coexistencia de un ‘Pase Sanitario’, impulsado desde el Gobierno Nacional y Provincial, restrictivo de derechos reconocidos en la Constitución Nacional y, al mismo tiempo, la promoción de eventos multitudinarios por parte de nuestro Municipio, en medio del mayor pico de contagios desde que comenzó la pandemia de covid-19 en marzo de 2020”.

Los infectólogos asesores del propio gobierno no cesan de alertar sobre el nivel de contagiosidad de las nuevas variantes y de la tercera ola que transitamos, por lo que, dice Fernández, “resulta incomprensible que, aún al aire libre, sea su autoridad la que promueva un espectáculo donde claramente no habrá distanciamiento social y resultará imposible el contralor del uso de barbijos”.

Además, el concejal Fernandez hizo mención al desarrollo de eventos masivos en general, como es el ejemplo del mega evento que publicita el boliche El Bosque, para este fin de semana, dado que su masividad, con o sin vacuna, tendrá un impacto similar, atento estar demostrado que la existencia de esquema vacunatorio no impide la transmisión y contagios.

Para finalizar, Fernandez le solicita a la Intendente “priorizar la salud de los quilmeños, no anteponiendo como necesarios para estos momentos dichos festivales, y una política sanitaria coherente y clara. Entendemos que, una política sanitaria responsable y diligente, debiera no promover, y menos organizar, espectáculos masivos, cuando cientos de Quilmeños han tenido dificultades para ingresar a cajeros a cobrar sus haberes. La coexistencia de dos temperamentos tan disociados no sólo confunde a la sociedad, sino que conduce a los peores resultados”, afirmó.