Piden ayuda para paciente oncológico que necesita un tratamiento de $300.000 para salvar su vida

Una mujer que sufre cáncer avanzado recibió la dura noticia de que sólo le quedan dos meses de vida. Sus familiares informaron que está a tiempo de que le inicien un tratamiento, pero no logran llegar a la suma de $300.000, por lo que piden la ayuda de la comunidad y las autoridades.

Se trata de una paciente que atraviesa un cáncer desde hace tiempo, y no ha obtenido buenas noticias de los profesionales de la salud. «Es cuestión de uno o dos meses para que se le forme metástasis y ya no tenga cura», contó. la sobrina de la mujer a InfoQuilmes.

«Pasó por todos los hospitales y le dicen que no tiene cura, y que no van a operarla. La derivaron del Hospital de Quilmes al dispensario por falta de medicación y ahí el médico le vió todos sus estudios y está a tiempo para que le hagan una cirugía y pueda salvar su vida, pero tiene que pagar $300.000 y ya vendió cosas de su casa y una ayuda que le damos, pero no alcanza, solo reunió $100.000 pesos», agregó.

CÓMO AYUDARLA

