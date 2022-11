Piden ayuda para pagar la operación que permitiría hacer caminar a una niña que anda en silla de ruedas

Mía tiene 6 años y padece una malformación congénita en los pies llamada «pie bot» y también una miopía elevada. La pequeña debe someterse a una operación costosa y su familia no cuenta con los fondos suficientes, por lo que piden ayuda para poder pagar elementos ortopédicos que necesita. «Desde que nació mi hija estoy sola, he sufrido violencia de género de parte del padre y no cobro ningún plan social«, comentó la madre, quien se encuentra desesperada.

La joven es paciente del Hospital Garrahan y los profesionales que la atienden debieron posponer la cirugía por las dificultades económicas. Actualmente se desplaza en silla de ruedas pero con esa operación podría tener una chance de caminar. La fecha está fijada para el próximo 2 de diciembre.

Según relató Milagro, su mamá, al sitio PrimerPlanoQuilmes, la operación consiste en «colocarle varillas y tornillos para alargar la piernas, deben cortar tendones detrás de las rodillas para poder hacerlo y acomodar otros en el pie, porque tiene la pierna corta. Lleva tranfusiones de sangre e incluso injertos de piel». Luego, la nena necesitará inmovilizadores, valvas ortopédicas, un andador y una silla de traslado tipo lifting que tiene que ser a medida, que es lo que sí o sí debe tener para cuando Mía salga del quirófano, pero la situación económica ha complicado las cosas: «Desde que nació mi hija estoy sola, he sufrido violencia de género de parte del padre y no cobro ningún plan social. Se dilató el juicio por alimentos. Yo nunca pedí nada, siempre me la rebusqué sola, pero esto es algo límite y me veo obligada».

Aunque algunos allegados, familiares, conocidos le fueron donando algo de dinero, la realidad es que aún está lejos y para todos los insumos ortopédicos, Milagro debe reunir más de $70.000. Para ello, difundió su caso en las redes sociales y compartió una cuenta de Mercado Pago a la que se puede contribuir con alguna ayuda, que toda será bienvenida.

AYUDÁ POR MERCADO PAGO:

Alias: comic.tema.vial.mp

CVU: 0000003100078019758872

