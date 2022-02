Presencialidad plena y cuidada en la UNQ: Sin pase sanitario y con uso obligatorio de tapabocas

En el marco del retorno a la actividad presencial plena y cuidada, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) comunicó a sus estudiantes, docentes y personal administrativo y de servicios una serie de pautas a ser consideradas, teniendo siempre presente que la situación sanitaria es dinámica y «obliga a revisar las condiciones a medida que se modifica el contexto»

Las tareas administrativas, de gestión, investigación, extensión y transferencia serán realizadas en modalidad presencial, en tanto que las actividades académicas se desarrollarán bajo la modalidad conforme fue programada por cada unidad académica.

«El regreso cuidado a los espacios de nuestra Universidad supondrá el compromiso de toda la comunidad universitaria» indicaron las autoridades educativas. Por este motivo, compartieron algunas consideraciones relacionadas con las condiciones de retorno y las medidas preventivas a tener en cuenta para «poder cuidarnos y cuidar a los demás»

Respecto al uso de tapabocas, indicaron que será obligatorio. Además, recomendaron usar el N95 o el Atom Protect. En caso de utilizar los barbijos descartables quirúrgicos, los mismos deberán estar ajustados sobre el puente de la nariz, el mentón y no deberá filtrarse aire por los costados.

Sobre la utilización del Pase Sanitario para ingresar al establecimiento, la vicerrectora Alejandra Zinni indicó«Estoy convencida que este es un requisito que no debemos solicitar» y detalló «Me baso en fundamentos concretos y datos objetivos de la situación epidemiológica actual. Contamos con una gran cantidad de la población vacunada con esquema completo y se esta avanzando en la aplicación del refuerzo, además como todos sabemos después de esta ola de la variante Omicron muchos atravesaron la enfermedad con éxito y adquirieron inmunidad. De esta manera, consideramos que el grado de protección que tenemos es extremadamente alto. Además en la UNQ podemos garantizar otras medidas de protección: La ventilación y sanitización de los espacios, el control con medidores de dióxido de carbono, garantizar la disponibilidad de alcohol en gel y el uso de tapabocas. Estas consideraciones me hacen concluir que realmente no es necesario avanzar con el pedido de un pase sanitario en la universidad», concluyó

PREGUNTAS FRECUENTE PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA DEL PERSONAL

Tuve COVID-19 en los últimos días. ¿Cuándo debo reintegrarme y qué documentación debo presentar? Los trabajadores que tengan diagnóstico positivo de COVID-19 y que no hayan requerido internación, podrán reincorporarse a sus actividades sin necesidad de presentar resultados de test negativo ni certificado de alta en las siguientes circunstancias: – CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO: Podrán regresar al trabajo luego de transcurridos 7 días desde la fecha de inicio de síntomas (o del diagnóstico en casos asintomáticos), cumpliendo 3 días posteriores de cuidados especiales. – SIN VACUNACIÓN O ESQUEMA INCOMPLETO: Podrán reintegrarse a sus actividades cuando se hayan cumplido 10 días de la fecha de inicio de síntomas o desde la fecha del diagnóstico (para asintomáticos)

Los contactos estrechos asintomáticos podrán continuar con sus actividades laborales, cumpliendo de manera estricta con las medidas de cuidado (uso del barbijo, ventilación y distancia) y sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta, de acuerdo a las tres situaciones siguientes: -CONTACTO ESTRECHO SIN VACUNACIÓN O ESQUEMA INCOMPLETO: Podrán regresar a sus actividades laborales a los diez (10) días desde el último contacto con el caso confirmado. -CONTACTO ESTRECHO ASINTOMÁTICO CON ESQUEMA COMPLETO: Podrán continuar con sus actividades laborales siguiendo las recomendaciones sanitarias. Deberán maximizar medidas preventivas y seguir las indicaciones médicas en cuanto a la realización del test diagnóstico. Luego deberán realizar automonitoreo de síntomas de forma diaria. – CONTACTO ESTRECHO ASINTOMÁTICO CON ESQUEMA COMPLETO + REFUERZO: Podrán volver a sus actividades laborales siguiendo las recomendaciones jurisdiccionales. Deberán maximizar medidas preventivas y realizar automonitoreo de síntomas de forma diaria

Ante cada situación, lo prioritario es cuidarnos y cuidar a los demás. Se recomienda siempre seguir las indicaciones médicas. Por otras dudas o consultas, la Dirección de Recursos Humanos estará atenta a resolverlas vía correo electrónico: rrhh@unq.edu.ar