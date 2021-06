Protesta de becarios en los vacunatorios de la UNQ y St. George

En las últimas horas se desarrollaron protestas y quejas del personal de salud que se encuentra afectado a la vacunación contra el COVID en las postas de la Universidad Nacional de Quilmes y del colegio Saint George. Según indican, algunos no cobran hace 3 meses e indicaron que si no tienen respuestas, el lunes realizarán un paro.

Vecinos que tenían turno para vacunarse contra el Coronavirus se comunicaron con nuestra redacción para informar que en el día de ayer, los agentes de salud de la UNQ no querían seguir vacunando «porque se les adeudaba 3 meses de sueldo». Tras dialogar durante varios minutos lograron que los pacientes que se encontraban dentro de las instalaciones sean atendidos y luego cerraron el portón suspendiendo los próximos turnos. «Tuvimos que plantarnos para que nos vacunen a los que estábamos adentro. Ellos discutían en los gacebos y nos dijeron que nos vacunarían por el revuelo que se armó, pero que éramos los últimos. Pasamos una situación totalmente incómoda la verdad, por lo que nos dijeron llevan 3 meses sin paga» expresó Aldana, una de las vecinas que tenía turno en la universidad.

En tanto en el colegio Saint George, que también funciona como posta de vacunación se vive un hecho similar «Desde marzo estoy trabajando y todavía no recibimos los pagos de lo que trabajamos, ni tampoco recibimos una respuesta concreta desde el municipio. Mes a mes nos vienen diciendo que sigamos esperando, que el próximo seguramente cobremos pero ya no podemos aguantar más. Muchos son el sustento de su familia y no tiene ningún ingreso, estamos todos desilusionados del esquema de vacunación. Las enfermeras de la UNQ hicieron paro por la falta de pagos, supuestamente este viernes tenemos respuestas, de no ser así el lunes nos vemos obligados a parar» sostuvo Lara, una de las becarias a InfoQuilmes.

Fuentes consultadas de la Municipalidad de Quilmes comentaron que el Secretario de Salud, Jonatan Konfino, estuvo ayer relevando la situación en las postas y que «la gran mayoría de los reclamos se han resuelto, quedaron algunos casos puntuales por diversos problemas administrativos pero ya están en vías de solución y se resolverán entre hoy y mañana». En tanto remarcaron que este tipo de retrasos en los pagos es normal debido a que «la Provincia se encuentra desbordada. La campaña de vacunación es inmensa y hay muchos becarios»