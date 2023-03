QAC: Nuevo escudo alternativo e innovación en la comunicación institucional

El Quilmes Atlético Club implementó durante el último tiempo una serie de cambios en la comunicación que utilizan en sus redes sociales y una de ellas es la creación de un nuevo escudo opcional, el cual es una versión actualizada del que se utilizaba en 1912, con una Q en forma de círculo que integra dentro el AC. Con ello, se busca transmitir la unión de toda la institución y la hinchada por una misma pasión, con la preservación de los valores históricos.

La estrategia fue llevada a cabo por la actual gestión que preside Mateo Madagan e implementada a través de la Secretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales que conduce Juan Cruz Wynveldt, que nuclea a los Departamentos de Comunicación del que forman parte Gonzalo Villar, Alí Seleme, Agustín Stella y Ezequiel Palavecino; de Prensa con Natalia Lacorte, Constanza Marchesín, Dianela Da Alesandro, Juan Pablo Vecchi y Giovanna Asprea; y de Marketing con Leandro Sejas, Gustavo Serruto, Palavecino y Villar.

“Lo que estamos tratando de transmitir con el escudo es la sensación de unión, de estar buscando todos juntos el mismo camino que nos lleve hacia el horizonte que nosotros creemos que es el indicado, que va más allá de estar en primera, sino de ser una institución ejemplar para el fútbol argentino”, precisó Gonzalo Villar, creador de la nueva insignia «Cervecera», en una entrevista exclusiva con InfoQuilmes.

“Queremos que quienes estén fuera del club también puedan entender qué es Quilmes y que podamos ser uno de los clubes más grandes de Buenos Aires. Aprovechando el 8M (Día Internacional de la Mujer), lo que hicimos con el escudo fue mostrar la versatilidad que tiene. Si se fijan bien por ejemplo en placas que utilizamos anteriormente, o mensajes que transmitimos por las redes sociales, hemos usado este escudo pero con todas las circunferencias de la Q completa, como también utilizamos con la banda y la Q cortada que se une con ella. Se lo puede utilizar de varias formas y maneras para transmitir cierto mensaje o, por ejemplo, si se quiere usar en ropa del club, en gráficas o camisetas a futuro del equipo. Esto nos permite dar una amplitud de la gráfica del club y de la imagen que es lo que estamos transmitiendo”, agregó.

“Elegimos para el Día de la Mujer utilizar el escudo nuevo con la banda, que nosotros utilizamos en un azul oscuro pero fuerte para que remarque y en el 8M usamos el morado que es el Día Internacional de la Mujer, como para sumarlo y mostrar que estamos todos juntos. La idea es a futuro, en base a los días festivos que tiene el año o de memoria, utilizar este escudo para aplicar ciertos colores o imágenes que queremos transmitir”, añadió.

“Con el original es muy difícil hacerlo porque no tiene cortes, es todo un escudo y a veces, cuando se le cambia el color al original, se lo toma quizás como una falta de respeto o como una falta institucional. Entonces, para tener un escudo original que no sea afectado, tenemos uno alternativo que sí es más manipulable y que si se puede jugar un poco más con la imagen”, explicó.

“Nosotros entendemos que el escudo de Quilmes, el original, es atemporal porque hoy en día los escudos se están haciendo mucho más minimalistas. Sin embargo, Quilmes no pierde la esencia y no quedó antiguo. Con el paso del tiempo es uno que está firme,no necesita cambios, entonces creemos que, para la gente, para que no sientan que intentamos cambiar la historia, sino que es totalmente lo contrario, que no sientan que la institución está cambiando de mala manera. Por eso preferimos hacer un escudo alternativo y que haya dos opciones a la hora de jugar con las gráficas o de comunicar”, sumó Villar.

Particularmente sobre el rumbo que tomó Quilmes en materia comunicacional, detalló: “Desde que arrancó esta dirigencia es que ellos están buscando una profesionalización completa para poder hacer un club mucho más grande y que podamos ser de los más grandes de Buenos Aires. Una vez que se hizo esto entre la dirigencia, se pensó esto y el secretario de Comunicación Juan Wynveldt, comunicó cuál era su idea, qué era lo que quería hacer en el club, de qué manera necesitaba profesionalizar las redes sociales y el área de Marketing de Quilmes”.

Mediante un trabajo puntilloso, que constó del análisis de cuál es el entretenimiento que se maneja en redes en la actualidad, se logró captar nuevos hinchas, más simpatizantes y permitió abrir a Quilmes hacia un plano nacional. Ello fue posible a partir de la adquisición de profesionales capacitados, con el equipamiento adecuado, para ejecutar las mejoras multimedia que la entidad quería para transmitir el día a día de los entrenamientos y lo acontecido durante cada partido.

“Buscamos la manera que, con videos y todos los contenidos multimedia, haya un avance y que la gente desde afuera esté mucho más cercana a lo que es el club. A parte con esto poder remarcar valores, la hinchada que tenemos, la cancha que tenemos que es una de las más lindas del país, cómo el equipo trabaja en la semana dentro del campo para llegar al objetivo que tenemos todos en común, que es en este momento volver a Primera”, cerró.

Comparte esta noticia: