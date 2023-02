¿Quién es la nueva incorporación de Argentino de Quilmes que jugó con Lionel Messi?

El volante Ignacio Lachalde se convirtió en el 18vo refuerzo del “Mate” para esta nueva etapa del torneo Apertura de la B Metropolitana, pero no se trata de un futbolista más: Compartió césped con nada más ni nada menos que Lionel Messi. Conocé su historia

El 10 de octubre del 2012, cuando jugaba en la quinta división de las inferiores de Gimnasia y Esgrima de la Plata, recibió una citación para ser sparring de la Selección Argentina y entrenó junto al mejor del mundo.

El equipo albiceleste era dirigido en ese entonces por el recordado Alejandro Sabella y se preparaba para enfrentar a Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Brasil 2014, a quienes finalmente derrotaron por 3 a 0, con dos goles de Sergio Agüero y uno de Messi.

Los 11 titulares de ese día fueron Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Federico Fernández y Marcos Rojo; Javier Mascherano, Fernando Gago; Messi, Agüero, Ángel Di María y Gonzalo Higuaín.

Lachalde junto a Lionel Messi

“Fue lo más lindo que me pasó en mi carrera. Ir a ese predio, entrenar con esos monstruos. Eran aviones cómo jugaban, a otra velocidad. Los pibes los mirábamos como si fueran de otro plantea. Pero me sirvió la experiencia en lo personal, tenía 17 años en ese entonces y me dieron muchos consejos, sobre todo Sabella, que me sirven hasta el día de hoy. Todos fueron muy humildes y amables con nosotros. ¡Tengo que hacerme el cuadrito con la foto que me saqué con Lionel, todavía no lo hice”, recordó el jugador en una entrevista que le realizó el periodista “Pepe” Tricanico para el portal “Política del Sur”.

Lachalde jugó en otros clubes del ascenso como Estudiantes de San Luis, Ciudad de Bolivar, Midland, El Porvenir y ansía debutar en la categoría para hacer su aporte y colaborar para que el “Primer Club Criollo” pelee por el campeonato.

El mediocampista se suma a las otras 17 incorporaciones del conjunto de Marcelo Gómez, entre los que se encuentran Juan Bautista Ferrer (arribó desde Barracas Central), Franco Coman (delantero que llegó desde Atlético Tucuman), Eduardo Méndez (defensor central de último paso por San Miguel), Javier Martínez (delantero que viene de jugar en Peñarol de San Juan en el Torneo Federal A), Alejo Tello Cabrera (arquero exGimnasia de Mendoza), Juan Da Rosa (extremo exIndependiente), Facundo Lando (defensor de último paso por Sportivo Belgrano), Ignacio Medina (volante exIndependiente).

Además de Santiago Tizón (defensor central exLanús), Ramiro López (volante exSan Telmo), Joel Ortíz (extremo de último paso por Brown de Adrogué), Ian Schell (defensor exTristán Suárez), Alan Minaglia (arquero exNueva Chicago, de último paso por el Voteb Vratsa de Bulgaria), Kevin Cassoratti (extremo exDefensa y Justicia), Santiago Quatrocchi (delantero exVilla San Carlos), Lucas Banegas (defensor exComunicaciones) y Lucas Blanco (volante mixto de último paso por Agropecuario y llega en condición de libre de Lanús).

Los de “La Barranca” están listos para jugar frente a Acasusso este sábado a las 17:00 en condición de visitante, por la primera fecha del certamen de la B Metropolitana.

Comparte esta noticia: