Quilmeña ganó medalla de oro en la World Cup Para-PowerLifting de Colombia

Lourdes Maciel (24) es una joven oriunda de nuestra ciudad que en la última semana consiguió la medalla de oro en la World Cup Para–Powerlifting, la principal competencia a nivel mundial de levantamiento de pesas adaptado que se realizó este año en Bogota, Colombia. Lourdes se crio en Barrio Kolynos de Quilmes Oeste, barrio donde vive en la actualidad junto a su familia.

Comenzó su vida deportiva a los 17 años con el atletismo sobre silla de ruedas, actividad a la que le dedicó casi 6 años. En el 2018 incluso fue ganadora de dos carreras importantes: la tradicional Carrera Maya y el medio maratón de Buenos Aires. Además de las mencionadas, corrió los 42k de la maratón de Buenos Aires, donde bajó la mejor marca de mujer en silla de ruedas, logrando un récord de 2 horas 37 minutos. Las pesas funcionaban como un complemento en su rutina de gimnasio, hasta que en 2018 un entrenador la invitó a probar y ella se empezó a enganchar con el deporte

Con respecto a la competencia, Lourdes resaltó «Estoy muy contenta con la medalla y el resultado, fue un año de entrenamiento muy duro» aunque se lamentó no clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio que comenzarán en Agosto de este año. «Si bien hice la marca, me faltó cumplir con la ruta de torneos. Hubo algunos que no pude participar por la pandemia» expresó. De todas maneras aún hay una esperanza para la joven atleta, ya que solicitaron una excepción a través de una invitación Bipartita al Comité organizador por sus logros obtenidos -Además de esta medalla, obtuvo también el Oro en la World Cup Para-Powerlifting de Lima (Perú) en 2019, y un quinto lugar en los panamericanos también realizados en el mismo país-.

WORLD CUP PARA-POWERLIFTING

A lo largo de 3 días, representantes de países de todo el mundo, compitieron levantando pesas en las categorías que iban desde 41 kg hasta 86 kg para las mujeres y desde 41 hasta 107 kg los hombres. La quilmeña levantó 63 kilos y se colgó la dorada en la categoría hasta 45 kilos. Junto a Federico Medina -de Mar del Plata- que obtuvo Oro en Juveniles y Bronce en Senior hasta 54 kg, fueron los 2 representantes argentinos que consiguieron preseas.

El medallero lo encabezaron Chile y Georgia con 7 medallas; seguido del local Colombia con 6; Turquía y Paraguay obtuvieron 4; Argentina y Perú 3; Rep. Dominicana, Panamá y Venezuela con 2; mientras que consiguieron 1 sola presea El Salvador, Italia, México y Nicaragua