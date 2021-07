Quilmeña se fue a vacunar y se enteró que le robaron la identidad

Una vecina de Quilmes denunció que le usurparon la identidad para vacunarse en otro distrito, situación que advirtió tras asistir al turno que recibió en el vacunatorio de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), donde le comunicaron que una persona, con sus datos personales, ya había recibido la primera dosis.

Viviana (la mujer damnificada) vive en La Ribera y, tras anotarse en la página de la provincia de Buenos Aires (www.vacunatepba.gba.gob.ar), recibió la notificación correspondiente para inocularse contra el coronavirus. Fueron meses de espera, hasta que por fin llegó el día y se acercó al puesto de vacunación en la sede de la UNQ, donde se sorprendió cuando le dijeron que su turno había sido cancelado debido a que, un día antes, otra persona, con su nombre y DNI, se la había aplicado en el municipio de San Miguel, ubicado en el noroeste del conurbano bonaerense.

En principio creyó que se trataba de un error y volvió exhibir su documento para validar su identidad. Sin embargo, los encargados del operativo la rechazaron y se quedó sin su dosis. «Tenía el turno desde hace 20 días y fui confiada a la UNQ. Cuando llego, me atiende una de las chicas y, cuando van a ver mi turno, me dicen que me había vacunado un día antes en San Miguel», detalló la mujer y agregó: «Yo no puedo recibir ninguna vacuna porque figura que recibí la dosis. Esperé como una hora y las promotoras de salud un poco más me echan».

Resignada y con desilusión, la mujer regresó a su casa sin haber sido vacunada. Pero esos sentimientos rápidamente quedaron de lado y regresó al vacunatorio de la Universidad para exigir su derecho a recibir la primera dosis. «La cuestión que volví y empecé a hacer los reclamos, pero nadie me contestó», lamentó.

Ahora, la mujer aguarda que le den una solución, con el temor de que la persona que se vacunó con su nombre y DNI le robe su identidad para otros trámites, como realizar compras o sacar prestamos personales.

Fuente: DiarioPopular